【吉沢 さりぃ】【損害賠償も…】「独身偽装」のヤバい実態…TVを見ていたら「年収2000万のブサメン彼氏」がまさかの妻子と共に出演していた

「独身偽装」被害の告白

SNSで出会った既婚者の男性（51）から「独身だ」と偽られたまま交際していた仙台市の女性（50）が男性に275万円の損害賠償を求める訴えを起こし、仙台地裁は9月下旬の判決で男性に約100万円の支払いを命じたことがSNSでも話題となっていた。

交際相手から独身だと告げられ、交際・婚約していたが、実は相手が既婚者である【独身偽装】の被害に遭ったという告白がSNSを中心に増えている。

今回は実際に被害者に話を聞かせてもらった。

「私も独身偽装の被害に遭いました…」

なんとも言えない表情で、斎藤真希さん（39歳・偽名）は語り出した。

アプリで出会ったのは「年収2000万のブサメン」

「最近よくネットで【独身偽装】という単語をみるようになって、検索してみたらまさに私のことだったんで笑いました」

斎藤さんは35歳から婚活をはじめた。結婚相談所に登録しつつ、婚活メインのマッチングアプリも利用していたそうだ。

「結婚相談所は仲人さんとイマイチ相性が良くなく、毎回話がスムーズにすすみませんでした。それでも払った分は取り返さなければ…とお見合いをしていたんですが、ピンとくる人には出会えず。そこで婚活を目的とした人が集まると言われているマッチングアプリに登録したんです」

そのマッチングアプリで出会ったのが独身偽装をしていたA氏だ。

彼のスペックは以下。

・45歳 婚歴なし

・地方の公的な仕事をしている

・公的な仕事と別に東京で会社をやっているため月に何回か東京にくる

・年収2000万円

「正直、ビジュアルは全然好みじゃありませんでした。ただ婚活をはじめたのも遅かったから、結婚相談所はもちろんのこと、アプリにもいい男は残っていない。Aは【ブサメン】の類でしたが、禿げてはいないし、身長も170cmある。そして何より年収2000万円というのが魅力的でした」

真希さんの周りは、20代後半でサクサクっと結婚し、今では集まると旦那の年収マウントと子どものお受験話しかしないと苦笑する。

「嫌味なのか本音なだけなのかわかりませんが、既婚の友人たちは『結婚っていいよ！』『だから早く結婚しろって言ったじゃん！』と口を揃えていいます。私も自分でそこそこ仕事を頑張って、年収は1000万円近くあるのに、そこは全然彼女たちの評価の対象にならない。だから、ブサメンでも【年収2000万円の男ともし結婚したら見返せるだろう…】っていう邪な気持ちもありました」

A氏とマッチングした真希さんは、数日のメッセージのやり取りの後に会うことになった。最初のデートに指定されたのは、赤坂の個室居酒屋だった。

「彼が東京に来るというタイミングで会いました。居酒屋もすごくいいところで食事も美味しく、話していて嫌ではなかったので上から目線なわけではないけど、“あり” だなって思いました」

A氏は大層真希さんを気に入ったようで、初対面だったにもかかわらず「結婚を前提にお付き合いしたいと思います」と告白してきたんだとか。

「お酒も入っているし、電気も薄暗く【これで婚活が終われるなら…】と、OKしました。会計もスマートに『先に出てね』と金額を私に見せず、結婚するならこういう人なのかもなぁと思いました」

A氏は自宅は地方にあり、東京は「経費の関係でホテル暮らし」だといい、2回目のデートで食事後にホテルに行くと、それ以降はもっぱらそのコースになった。

「まぁ大人同士だし、ホテル待ち合わせとかではないので特に不審に思ったりはしませんでした」

彼氏が親子でテレビ出演していた

交際が3ヶ月をすぎた頃、リモートワークに変わった真希さんがワイドショーをつけるとA氏の姿があった。A氏は一人で出演していたのではない、なんと「いない」と言っていたはずの家族と出演していたのだーー。

「Aの子どもが当時少し話題になっていたんですよ。それで親子で出演していました。もう民放全部出てたんじゃない？ってくらい。あまり詳細に話すと本当にわかっちゃうと思う」

その様子を見た真希さんは怒りの感情が湧き出るというよりも「時が止まった感じ」だったそうだ。

「一昨日、赤坂のホテルで抱き合っていた人がTVで子育て論を語っているんですよ？（笑） ただただびっくりして彼のことを検索しました」

彼は偽名を使っており、自宅のある県も隣の県と偽り、職種も少し変えていたそうだ。

「彼の会社のHPもすぐ見つかって、奥様も仕事をしていて、2人とも家庭円満というアピールがすごかったですね…。あまり詳しくはいえませんが、若干、家庭円満であることがビジネスにつながっていたのだと思います」

A氏の素性がわかった真希さんは、即座にTVを録画し、画面のスクリーンショットを送りつけた。A氏からはすぐに着信があった。

「『ごめんなさい…』彼はずっと繰り返しました。 『どうしてこんなことをしたの？』『結婚前提って話はなんだったの？』と問い詰めると『後で折り返します』と一方的に電話を切られました」

その後、着信はなかったが、LINEで「改めて謝罪がしたい」と申し出があった。指定されたのは、普通のカフェ。ここで真希さんは激昂した。

「慰謝料100万円」で口止めされる

「こんな犯罪みたいなことを犯しておいて普通のカフェで一体何の謝罪ができるの？あり得ない！『最低でも高級ホテルのラウンジを指定するべきだし、それなりの誠意も見せてほしい』と伝えました」

真希さんの要求は、ブランド物のバックと家電製品の購入、さらに1人5万円以上かかる飲食店でのコースだった。筆者は正直、なぜ真希さんがこの要求をしたのか理解ができなかった。普通だったらもう顔も見たくはないのではないだろうか。

「それは他の友人にも言われました。頭にきすぎて、彼に反省してほしいというより困らせたかったのかもしれません。あまりのショックと怒りで精神状態がおかしかったし…」

A氏も素性がバレてしまった弱味があったからか、真希さんの要求に応えようとしていた。ーが、最終的に弁護士より連絡がきた。内容は「現金100万円支払うので他言せず、これで終わりにしてほしい」というものだった。

「今後は弁護士を通じてしか連絡を取れなくて、私も弁護士をつけて争うという手段もありましたが、そこまでのパワーがなかった…」

100万円が振り込まれ、欲しかったものを購入し、高級店で食事をするなど散財したが、それでも気持ち「まったくはれなかった」と話す真希さん。A氏に連絡をするのではなく、奥様の職場に事実をFAXを怒ったというからすごい。

結果的には「泣き寝入り」状態に

「ショックで本当に精神状態がおかしかったから、もし裁判沙汰になったら…とか、高額な慰謝料を請求されたら…という恐怖もなかった。というか頭がそこまでまわっていませんでしたね」

FAXには全てを洗いざらい書いたが、奥様からの返信はなく、皮肉にも家族でのメディア出演は続いた。

全てが終わり、時間が経った今、真希さんは当時をこう振り返った。

「今思えばですが、怪しい点はありました。指定された飲食店で彼の名前を言ったら『ご予約ありません』と言われて、LINEに『店に着いたら連絡して、出口まで迎えに行く』というメッセージがありました。彼に電話すると、慌てて出口にやってきて『部下に予約させたんだ…』と言ってました。その時は気にならなかったけど、間違えて本名で予約して『まずい！』ってなったんでしょう」

真希さんは慰謝料をもらい、さらに奥様に関係をバラすことまでしたが、それでも気持ちは収まらず、週刊誌の記者に「記事にならないか」と打診していたそうだ。

「ー結果ダメでした。まず私とAの明らかに交際している2ショットや動画がないこと、AのLINEの名前が本名でもあだ名でもなく、写真もイラストであったこと、LINEのやりとりに恋人感が少なかったこと、慰謝料をもらって書面にサインしていることから『逆に訴えられるかもしれない』と言われてしまいました」

このトラウマから彼女は婚活もやめて、交際はおろか恋愛からも足が遠ざかっている。

「100万円もらえて良かったなんて思いません。あんな端金もらわなければ、あいつの罪を世間にバラしてやれたのに…。友人に話したら『Aに罪はあっても子どもに罪はない』と言われましたが、私にも罪はない。婚約者と思っていた独身であるはずの彼の家族をTVで見る気持ちわかりますか？わからないでしょう」

今でもA氏のSNSをチェックし、家族円満な姿を見てしまうという真希さん。

「独身偽装は重大な罪です。もっと厳しく取り締まるべきだ」と、繰り返していた。

