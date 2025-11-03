【新アニメ】『逃げ釣り』2026年春TVアニメ化！ 新情報一挙公開！
『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』のTVアニメ化が決定、2026年春放送開始される。あわせて、ティザービジュアル＆ティザーPV、スタッフ＆キャスト情報ほか新情報が一挙公開された。また ”いい魚の日” 情報解禁キャンペーンも本日より開始される。
シリーズ累計100万部突破の『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』が、2026年春にTVアニメ化することが決定。
本作は、ももよ万葉・三登いつきが手掛ける原作小説（SQEXノベル）と、ながと牡蠣が手掛ける同名コミックス（マンガUP！連載）で展開されている大人気シリーズで、武闘派令嬢による婚活ラブコメディを描いた作品だ。
このたび、TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』（略称：『逃げ釣り』）のアニメ化が発表、2026年春に放送開始となる。さらに、ティザービジュアル＆ティザーPVが公開となり、原作者とメインキャストからもお祝いコメントが到着。また ”いい魚の日” （11月3日〜7日）を記念し、本日よりキャンペーンも開始される。
そして、キャラクターデザイン・鈴木勇描き下ろしとなるTVアニメ『逃げ釣り』のティザービジュアルが公開。バラが舞い散る青空を背景に、華やかなドレスに身を包んだ公爵令嬢であるマリーア・アンノヴァッツィが、こぼれるような笑顔とともに力強く拳を突き出す姿が描かれている。拳にはメリケンサックが装着されており、武闘派令嬢らしい、マリーアの力強さが伝わる1枚だ。
あわせてティザーPVも公開。いきなりの婚約破棄に戸惑うマリーアや、次々と現れる魅力的なキャラクターたちの姿が、コミカルでテンポの良いシーンを織り交ぜて展開していく。賑やかな物語の幕開けをお楽しみいただける必見の映像となっている。
また、原作小説を手掛けるももよ万葉先生からコメントが到着。原作小説でイラストを手掛ける三登いつき先生と、原作漫画を手掛けるながと牡蠣先生からはコメントとお祝いイラストも届いている。
＜原作・ももよ万葉先生＞
まさに大漁御礼！ 素晴らしいイラストと漫画を両エンジンに大海原に船出した「逃げ釣り」に、なんとチ−ム・アニメが乗船してくださいました！ これも偏に制作に携わっていただいた皆様、そして、応援してくださった皆様のおかげです。心から感謝いたします。
最初から最後までずーっと元気いっぱい、幸せなラブコメです。一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。
＜原作（イラスト）・三登いつき先生＞
「逃げ釣り」アニメ化おめでとうございます！大好きなこの場面やあの場面が映像作品として豪華かつ鮮明に逃げ釣りの魅力を余すところなく表現してくださると思うと今から興奮でソワソワしっぱなしです…！
逃げ釣りチームはとても温かくやる気に満ち溢れたメンバーで、作品の魅力を伝えるため沢山悩んで制作してくださっています。自分も原作イラストに携わらせていただく身として、より一層気を引き締めていきたいです！
＜原作（漫画）・ながと牡蠣先生＞
逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件 コミカライズを担当しております、ながと牡蠣と申します！
そうですよ皆さん！逃げ釣りが！アニメ化しますよーー！！！！！！ ミミのあんなパンチや、こんなアッパーが、映像で！見れちゃいますよ！ めちゃくちゃ楽しみじゃないですか…？！？？！
ももよ先生、三登先生、本当におめでとうございます！ １ファンとしてもとっても嬉しいお知らせなのですが、 なんと今回、わたくしも"原作チーム"の一員として プロジェクトに参加させていだたいております！
小説も、コミカライズも、アニメも ミミパワー全開の明るく賑やかな作品になっておりますので 皆様に楽しんでもらえると嬉しいです！
さらに、キャスト陣からもオフィシャルコメントが到着。
＜マリーア・アンノヴァッツィ役 芹澤優 コメント＞
マリーア（ミミ）を演じます芹澤優です。
ミミは本当に見ていて気持ちがいい子で、なんでも声に出しちゃうから裏表もなくて、天真爛漫おてんば娘！
とにかく目が離せません！！
そしてたくさんの愛を受けて育ってきた子です。
それはお父さんや家族、さらに原作のももよ万葉先生や制作スタッフさん、なにより原作ファンの皆様。
そんなミミを、私も負けないよう愛して演じました。
たくさんの人を笑顔にできますように！よろしくお願いします！
＜レナート・ディ・ルビーニ役 田丸篤志 コメント＞
レナートを演じます、田丸篤志です。
この作品は主人公のミミを始め、正統派…ではないキャラクターが多く登場します。レナートも高貴で品位ある姿も描かれますが、見ている方がツッコミを入れたくなるような場面も沢山。
見た目からは想像できないキャラと、予想からずれていくストーリーにアフレコしながら毎話楽しませてもらっています。
その楽しさが倍増されて皆さんの元に届くはず。お楽しみに！
＜アイーダ・アメーティス役 早見沙織 コメント＞
アイーダは、やさしさの中に芯の強さと品格を持ち、主人公のマリーアを温かく支える存在です。
どんな時も明るくて周りにパワーを与えてくれるマリーアとの掛け合いは、マイク前で思わずにこにこしてしまうような幸せな時間でした。
また、アイーダとプラチド殿下との可愛らしいやりとりにもご注目ください。放送をお楽しみに！
＜プラチド・ディ・ルビーニ役 梅田修一朗 コメント＞
プラチド・ディ・ルビーニ役をまかせていただきます、梅田修一朗です！
きらびやかな世界に腕っぷしで挑むミミがとっても魅力的で、読むのが楽しい作品でした！
優しい眼差しと、佇まいが素敵なプラチド。
彼の王族としての一面と、等身大の一面を演じられるよう意識して収録させていただきました。
どうぞ放送をお楽しみに〜！
＜ライモンド・チガータ役 八代拓 コメント＞
ライモンド役で出演させて頂きます、八代拓と申します。
主にレナート殿下のお付きとして常に目を光らせている彼は、非常に真面目で仕事に対しても実直に向き合っているキャラクターです。
しかしその行動はレナート殿下を想うあまり、周りからすると少し笑ってしまうようなシーンもあるかもしれません。
そんなところも楽しんで頂けたら嬉しいです。
最後にキャンペーンとイベントの情報。
TVアニメ化を記念してティザービジュアルがプリントされたAmazonギフトカードや原作小説・原作マンガセットなどが総勢100名に当たる ”いい魚の日” キャンペーンが、作品公式Xにて実施される。さらに本作にちなんだクイズに正解すると当選確率がアップ！？ ぜひ作品公式Xアカウントから参加してみよう。
また、池袋・サンシャインシティ他にて2025年11月8日（土）、9日（日）に開催予定のアニメイトガールズフェスティバル2025にてキッチンカーの出店が決定。東京・入谷に佇む完全会員制・紹介制の隠れ家レストラン「肉究Ogatomo」とコラボして、本作にちなんだドリンクやフードをご提供するほか、購入者限定のノベルティも配布予定だ。メニューやノベルティの詳細などは公式サイトで順次公開予定とのこと。お楽しみに。
TVアニメ『逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件』（『逃げ釣り』）は、2026年春に放送開始。TVアニメのメインスタッフ情報も公開となり、監督にオグロアキラ、シリーズ構成に横手美智子、キャラクターデザインに鈴木勇が決定。アニメーション制作はTROYCAが手掛ける。今後の続報に乞うご期待。
（C）ももよ万葉・三登いつき・ながと牡蠣／SQUARE ENIX・逃げ釣り製作委員会
（C）ももよ万葉・三登いつき・ながと牡蠣／SQUARE ENIX・逃げ釣り製作委員会