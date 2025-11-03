【アネロ グランデ】のリュックで快適なおでかけを！機能性とデザインを兼ね備えた人気モデルがAmazonで販売中！
【アネロ グランデ】のリュックが軽さと収納力で魅せる！毎日持ち歩きたくなる逸品がAmazonで販売中！
どんなスタイルにも合わせやすいシンプルなデザインが魅力のデイパック。優しいカラー展開で、配色のファスナー引手がデザインのポイントに。ベーシックな色合いでユニセックスで使えるのも魅力的。メイン収納は、ラウンドファスナーになっており中身が見えやすく、A4サイズがすっぽり収納出来ます。背面はクッション性と通気性があるメッシュ素材を使用し、背負いながら使える便利なセキュリティポケット付き!
A4サイズ対応のメイン収納に加え、5つのポケットを備えた設計で日常の整理がしやすい仕様になっている。
本体重量約330gと軽量で、背負ったときの負担を軽減するメッシュクッションの背面構造が快適さを高めている。
ユニセックスなデザインと落ち着いたカラーリングで、通勤・通学からお出かけまで幅広いシーンに対応できる。
撥水性のあるポリエステル素材を使用し、急な雨や水滴にも強く、毎日使いたくなる実用性が備わっている。
