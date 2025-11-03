中国（上海）国際楽器展覧会で注目を集めるスマート楽器ブームの代表格ウインドシンセサイザー。（１０月２２日撮影、上海＝新華社記者／呉宇）

【新華社上海11月3日】中国上海市でこのほど、楽器の見本市「中国（上海）国際楽器展覧会（ミュージックチャイナ2025）が開かれた。世界的な需要低迷や競争激化という課題に直面しながらも、中国は伝統楽器とスマート楽器の力を共に発揮させ、世界における楽器製造・消費・輸出大国としての地位を固めている。

中国楽器協会によると、全国の楽器業界のうち、一定規模（主要業務の年間売上高2千万元、1元＝約22円）以上の企業の昨年の売上高は前年比で1.6％の微減で190億2千万元、純利益は5億8300万元、平均利益率は3.1％だった。楽器業界全体の昨年1年間の輸出額は前年比8.5％増の22億ドル（1ドル＝約154円）に上った。

中国（上海）国際楽器展覧会でバイオリンを演奏する欧州からの出展企業の代表者。（１０月２２日撮影、上海＝新華社記者／呉宇）

特にスマート楽器が急成長し、昨年の売上高は56億5500万元に上り、一定規模以上企業の売上高全体の約3割を占めた。純利益は3億6100万元、利益率は6.39％と、業界の首位となった。昨年の輸出先では、東南アジア諸国連合（ASEAN）市場向けが5割増え、「一帯一路」共同建設国向けは3割近く増えた。

スマート楽器とは、スマート電子ピアノやスマート電子オルガン、弦なしスマートギターなど、従来型楽器の特徴に現代デジタル技術を融合させた楽器や音響設備をいう。人工知能（AI）技術を搭載したスマート楽器は自動伴奏やリアルタイム補正などの機能を持ち、楽器学習のハードルを大幅に下げ、音楽の創作や共有を促進することができる。

中国（上海）国際楽器展覧会で見られた伝統楽器とスマート楽器の融合・競演。（１０月２２日撮影、上海＝新華社記者／呉宇）

中国楽器協会の関係者によると、人工知能やモノのインターネット（IoT）、クラウドコンピューティングなどの技術により、中国における楽器の研究開発や製造、消費のチェーン全体が大きく変わりつつある。現在、中国におけるスマート楽器のビジネスモデルは「ハードウエアの販売」から徐々に「ハードウエア＋（プラス）ソフトウエア＋コンテンツ＋コミュニティー」へと移行しており、スマート楽器製品の中心価格帯は2千元から5千元の間で、高級スマートピアノはすでに1万元台に入っている。（記者/呉宇）

中国（上海）国際楽器展覧会の会場に設けられた、中国の伝統楽器・古筝（こそう）の展示ブース。（１０月２２日撮影、上海＝新華社記者／呉宇）

中国（上海）国際楽器展覧会で中国の音楽愛好家と交流する日本のギター奏者、岡崎倫典氏（奥）。（１０月２２日撮影、上海＝新華社記者／呉宇）

中国（上海）国際楽器展覧会の会場に設けられた、民族色豊かな打楽器の展示ブースで演奏を体験する来場者。（１０月２２日撮影、上海＝新華社記者／呉宇）

中国（上海）国際楽器展覧会の会場に設けられた、琵琶の展示ブース。（１０月２４日撮影、上海＝新華社記者／呉宇）