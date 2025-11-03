◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

山本由伸投手の中0日の快投の裏側を山本投手を指導する矢田修トレーナーが明かしました。

日本時間1日の第6戦で先発に立った山本投手は6回96球1失点の力投で最終戦につなぎました。そして3勝3敗で迎えた翌日の第7戦では白熱の展開で同点で追いついた9回、ブレーク・スネル投手が1アウト1・2塁とピンチを作った状態でマウンドに上がった山本投手。中0日と連投の中無失点で守り切り、その間に味方の援護で勝ち越し。34球の熱投で投げきり勝ちをもぎ取りました。

矢田トレーナーは当日の様子について「(山本投手から)LINEが朝5時に入ってましたから、おかしいですよね」とコメント。前日も深夜まで指導が続いていたということで「あんまり寝てるようには思えない」と睡眠が短かった事が予想できます。内容は“頑張ります”と単純なものでしたが、夕方から始まる試合に向け意欲を見せていたといいます。

矢田トレーナーは「緊張、集中を切らさなかった、ほとんど寝てないと思います。病は気からの全く逆。気があるからこれだけのことが出来る」と感心します。山本投手の普段の様子は「彼は子供のまま大きくなって夢を追いかけているだけ、夢に対して信念持ってるし、本当にそれに対して自分に対して責任持ってる」と努力家な山本投手を表現しました。

試合後 世界一 になった山本投手へ矢田ト レーナ ーは「ようやった」とハグで祝福していました。