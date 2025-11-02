イラストレーターのBotamochiさんの漫画「マチアプの思いで」がインスタグラムで800以上の「いいね」を集めて話題となっています。

友人に設定してもらい、何となくのノリでマッチングアプリを始めてみた女性。そこで、現在の夫となる男性とマッチングしたのですが、最初に会ったときにいくつか気になる点があって…という内容で、読者からは「私もだまされたことがあります（笑）」「マチアプで成功するのすごい！」などの声が上がっています。

「気が合うな」と確信できた会話の相性

Botamochiさんは、インスタグラムで作品を発表しています。Botamochiさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「マチアプの思いで」を描いたきっかけを教えてください。

Botamochiさん「夫への批判ではなく、『身長詐欺』をされたことや、名前が全然違ったことを思い出したら面白くて。今では笑い話になるエピソードを、今回漫画にしてみようと思いました」

Q.このエピソードは、何歳くらいのときのお話ですか。

Botamochiさん「私が21歳の頃の話です」

Q.旦那さまとは、どのくらいメッセージをやりとりした後、会うことにしたのですか。

Botamochiさん「2週間ほど、毎日やりとりを続けました。こんなに長く会話が続いた人はいなかったので、『気が合うな』とは思っていましたが、自分から誘う勇気はなく…。彼の方から、『ご飯へ行こう』と誘ってくれました」

Q.旦那さま以外にも、会った人はいますか。

Botamochiさん「何度かメッセージのやりとりをした人はいましたが、実際に会った人はいません。一番会話が続いていた彼とだけです！」

Q.マッチングアプリは他の人にもお勧めできますか。

Botamochiさん「見ず知らずの人との会話は少しハードルが高いのですが、そのやり方が合う人にはお勧めできます。私はたまたますてきな人に出会えましたが、中には危ない人もいるでしょうし…。その見極めが大事かな、と思います」

Q.2人がマッチングアプリで出会ったことについて、ご両親に話したことはありますか。

Botamochiさん「あります。母にはなかなか理解してもらえず、『マッチングアプリ＝危ないもの』という風に捉えられていました。結婚前は『やめときな〜！』と言われていましたが、結果的に結婚して子どももいる現在では、『こういうこともあるんだね！』と、少しポジティブに捉えてくれるようになりました。夫の家族は基本的に、『何でもOK！』といった感じでした」

Q.漫画「マチアプの思いで」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

Botamochiさん「マチアプでの出会いに関して両親への伝え方に悩んでいる人や、私と同じく『身長詐欺』の経験がある人から共感のコメントをいただきました。また、私たち夫婦が『子どもができてからはバチバチに言い合っている点』についても、共感していただけるコメントがありました」