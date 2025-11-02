【高校サッカー】米子北＆岡山学芸館＆興國が選手権の切符 2日には青森、岩手、宮城、福井で決勝
12月に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で行われている地区大会。1日では、大阪、鳥取、岡山で決勝が開催され、新たに3チームが全国への切符をつかみ取りました。
大阪の決勝は興國と履正社の対決。1−1のまま延長でも決着がつかず、勝負はPK戦に突入。興國はGK岩瀬颯選手（3年）が3連続でストップする会心のセービング。PK戦を3−1で制した興國が6大会ぶり2回目となる選手権出場を手にしました。
鳥取決勝は米子北と鳥取城北。先制を許した米子北でしたが、前半終了間際に同点。後半にはDF竹内晴太選手（3年）が押し込み、2−1で逆転勝利。米子北は苦しみながらも16大会連続の選手権出場となります。
岡山決勝は岡山学芸館と就実。両チーム得点がないまま試合は延長戦へ。岡山学芸館は延長前半にMF栢森太希選手（3年）がゴール。これが決勝点となり、激闘を制し、5大会連続8回目の選手権出場を決めました。
2日（日）には、青森、岩手、宮城、福井で決勝。青森は八学野辺地西−青森山田、岩手は盛岡誠桜−専大北上、宮城は聖和学園−仙台育英、そして福井では丸岡−福井商のカード。勝利した4チームが全国大会出場を決めます。
◇各代表の決定状況 ※日付は決勝開催日
【北海道・東北】
北海道:札幌大谷−北海（11月9日）
青森:八学野辺地西−青森山田（11月2日）
岩手:盛岡誠桜−専大北上（11月2日）
秋田:★秋田商（4大会ぶり47回目）
山形:★山形明正（2大会ぶり2回目）
宮城:聖和学園−仙台育英（11月2日）
福島:11月9日
【関東】
茨城:11月9日
栃木:11月15日
群馬:11月16日
埼玉:11月16日
千葉:11月16日
東京A:11月16日
東京B:11月16日
神奈川:11月9日
山梨:山梨学院−韮崎（11月8日）
【北信越】
新潟:帝京長岡−新潟明訓（11月9日）
富山:富山第一−龍谷富山（11月8日）
長野:都市大塩尻−上田西（11月8日）
石川:11月9日
福井:丸岡−福井商（11月2日）
【東海】
静岡:11月15日
愛知:愛工大名電−東海学園（11月8日）
岐阜:帝京大可児−美濃加茂（11月8日）
三重:津工−宇治山田商（11月8日）
【近畿】
滋賀:11月15日
京都:11月8日
奈良:11月9日
和歌山:11月15日
大阪:★興國（6大会ぶり2回目）
兵庫:11月9日
【中国】
鳥取:★米子北（16大会連続21回目）
島根:11月8日
岡山:★岡山学芸館（5大会連続8回目）
広島:11月16日
山口:11月16日
【四国】
香川:高松商−寒川（11月8日）
愛媛:11月9日
徳島:11月22日
高知:高知中央−高知（11月8日）
福岡:11月9日
佐賀:11月8日
大分:11月16日
宮崎11月15日
熊本:11月15日
長崎:11月9日
鹿児島:11月16日
沖縄:鹿島朝日−那覇西（11月8日）