12月に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で行われている地区大会。1日では、大阪、鳥取、岡山で決勝が開催され、新たに3チームが全国への切符をつかみ取りました。

大阪の決勝は興國と履正社の対決。1−1のまま延長でも決着がつかず、勝負はPK戦に突入。興國はGK岩瀬颯選手（3年）が3連続でストップする会心のセービング。PK戦を3−1で制した興國が6大会ぶり2回目となる選手権出場を手にしました。

鳥取決勝は米子北と鳥取城北。先制を許した米子北でしたが、前半終了間際に同点。後半にはDF竹内晴太選手（3年）が押し込み、2−1で逆転勝利。米子北は苦しみながらも16大会連続の選手権出場となります。

岡山決勝は岡山学芸館と就実。両チーム得点がないまま試合は延長戦へ。岡山学芸館は延長前半にMF栢森太希選手（3年）がゴール。これが決勝点となり、激闘を制し、5大会連続8回目の選手権出場を決めました。

2日（日）には、青森、岩手、宮城、福井で決勝。青森は八学野辺地西−青森山田、岩手は盛岡誠桜−専大北上、宮城は聖和学園−仙台育英、そして福井では丸岡−福井商のカード。勝利した4チームが全国大会出場を決めます。

◇各代表の決定状況 ※日付は決勝開催日

【北海道・東北】

北海道:札幌大谷−北海（11月9日）

青森:八学野辺地西−青森山田（11月2日）

岩手:盛岡誠桜−専大北上（11月2日）

秋田:★秋田商（4大会ぶり47回目）

山形:★山形明正（2大会ぶり2回目）

宮城:聖和学園−仙台育英（11月2日）

福島:11月9日

【関東】

茨城:11月9日

栃木:11月15日

群馬:11月16日

埼玉:11月16日

千葉:11月16日

東京A:11月16日

東京B:11月16日

神奈川:11月9日

山梨:山梨学院−韮崎（11月8日）

【北信越】

新潟:帝京長岡−新潟明訓（11月9日）

富山:富山第一−龍谷富山（11月8日）

長野:都市大塩尻−上田西（11月8日）

石川:11月9日

福井:丸岡−福井商（11月2日）

【東海】

静岡:11月15日

愛知:愛工大名電−東海学園（11月8日）

岐阜:帝京大可児−美濃加茂（11月8日）

三重:津工−宇治山田商（11月8日）

【近畿】

滋賀:11月15日

京都:11月8日

奈良:11月9日

和歌山:11月15日

大阪:★興國（6大会ぶり2回目）

兵庫:11月9日

【中国】

鳥取:★米子北（16大会連続21回目）

島根:11月8日

岡山:★岡山学芸館（5大会連続8回目）

広島:11月16日

山口:11月16日

【四国】

香川:高松商−寒川（11月8日）

愛媛:11月9日

徳島:11月22日

高知:高知中央−高知（11月8日）

【九州】福岡:11月9日佐賀:11月8日大分:11月16日宮崎11月15日熊本:11月15日長崎:11月9日鹿児島:11月16日沖縄:鹿島朝日−那覇西（11月8日）