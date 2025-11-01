秋冬に着たい“この柄”！【GU】レトロっぽ可愛い♡「アーガイル柄カーデ」

秋冬の毎日コーデで大活躍するカーディガン。これから買うなら、【GU（ジーユー）】から登場した「柄カーデ」がおすすめ。今回編集部が注目したのは、レトロなアーガイル柄のカーディガン。トレンドのプレッピースタイルにもハマる柄で、コーデの主役にぴったりの一枚です。大人に似合う上品な色味も魅力なので、ぜひ秋冬コーデに取り入れてみて。

秋冬の即戦力に！

【GU】「パフニットアーガイルクルーネックカーディガン」\1,990（税込）

レトロなアーガイル柄が、上品に秋冬ムードを演出するカーディガン。1枚でコーデの主役になるのはもちろん、シンプルなクルーネックなのでタートルネックとの重ね着もおすすめ。きちんと感があるデザインで、オフィスシーンにもマッチしそうです。公式サイトによると「起毛加工した糸を編み立てることで、チクチクしにくく着心地がよい」とのこと。ダークブラウン・ベージュ・ネイビーというシックな色展開も、大人には嬉しいポイント。

プリーツスカートと合わせてプレッピーな最旬ルックに

スタッフのKumikoさんは、「レトロ調なアーガイル柄がとってもかわいい」と大絶賛。トレンドカラーとして注目のダークブラウンが、優しげで上品な雰囲気を醸し出します。プリーツスカートと合わせれば、プレッピーなムードが漂う最旬コーデに。フリルネックのブラウスと重ね着をして、顔まわりに華やぎをプラスするのも垢抜けのポイント。黒のバッグとシューズでメリハリをつけて、大人っぽく仕上げて。

writer：Emika.M