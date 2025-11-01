ドジャースの筆頭オーナーを務めるマーク・ウォルター氏によるプロスポーツ史上最高額100億ドル（約1兆5000億円）でのレイカーズ買収が日本時間31日、NBA理事会で承認された。

レイカーズは日本代表FWの八村塁（27）が所属し、ド軍と同じロサンゼルスに本拠を構える米プロスポーツを代表する超名門球団として知られる。

ウォルター氏が2012年にド軍を買収した際には、球場やクラブハウスの改修などのハード面に加え、他球団のスター選手を買い漁るなど、惜しげもなく資金を投入した。

レイカーズは2020年を最後にNBAファイナル制覇から遠ざかっているだけに、ド軍買収時同様、大型補強に乗り出すとみられ、今季終了後に契約が切れるベテランのレブロン・ジェームズ（40）、八村らの去就にも影響するのは必至。地元メディアなどによれば、新生レイカーズは今年8月に3年総額約245億円で契約延長したNBAを代表するPGの一人であるルカ・ドンチッチ（26）を中心に編成する方針だ。

八村はそのドンチッチと昨年来、コート上で相性の良さを随所に発揮し、プライベートでも親密な関係を築いている。

とはいえ、そのドンチッチは今季、左手指の捻挫と左足下部の打撲で開幕から欠場しており、八村は一度も一緒にプレーしていない。11月中旬に復帰する見込みだが、NBAではスター選手の意向がチームの補強に影響することは珍しくない。

八村がレイカーズで生き残りを図るには、これまで以上にドンチッチとの連携を高める必要がありそうだ。