人気の韓国屋台グルメが勢ぞろい！「牛角・韓国フェア 〜冬の韓国屋台祭〜」試食会
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、2025年11月6日（木）より、冬季限定の『韓国フェア』を全国にて開催する。フェアでは、韓国屋台で親しまれるグルメを「焼肉屋ならではの体験」にアレンジした多彩なメニューを用意した。フェアの開催に先立ち、2025年10月29日（木）、メディア関係者向けに試食会が開催された。今年は、冬に恋しい“旨辛”や“チーズ”を掲げた「韓国屋台グルメ」が勢ぞろいする
■焼肉屋ならではの味わい
本フェアで主役の『牛角流サムギョプサル』は、香ばしく焼き上げたジューシーな豚カルビを、「サンチュ味噌」「コチュマヨ」「チーズソース」の3種ソースで楽しむ定番の一皿。また、一口で脂の旨みが広がる『コロコロ牛ホルモン』や、七輪の上で踊るように焼き上がるライブ感満載の『チュクミ（イイダコの七輪焼き）』も、焼肉屋ならではの味わいだ。
さらに、辛さ際立つ『イイダコと豚肉の辛口炒め』や、じんわり辛味がクセになる『ピリ辛マンドゥ』など、“旨辛派”にぴったりのおつまみが登場。とろけるチーズ×旨辛ダレが相性抜群な『チーズ旨辛チキン』、濃厚でクリーミーな『カルボナーラトッポギ』など、冬に恋しい“旨辛”と“チーズ”グルメも勢ぞろい。
食後は、七輪で炙ってサクサク×ひんやり食感が楽しい『チョコチュロスクッキーバニラ』で、最後まで“渡韓気分”を味わえる。
＜「牛角・韓国フェア 〜冬の韓国屋台祭〜」詳細＞
販売期間：2025年11月6日(木)〜12月25日(木)
販売店舗：全国の牛角店舗 ※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前を除く
■期間限定メニューの紹介
〇『牛角流サムギョプサル』（旨辛ダレ / 塩胡椒） 各693円
香ばしく焼きあげる豚カルビは、「旨辛ダレ」と「塩胡椒」から選べる2つの味わい。さらに「サンチュ味噌」「チーズソース」「コチュマヨ」の3種のソースを自由に組み合わせて、包むたびに新しい美味しさに出会える牛角流サムギョプサル。 “自分だけの最強セット”を見つけることができる。
『牛角流サムギョプサル』の旨辛ダレを試食した。一口食べた瞬間に“旨みと辛みの絶妙なバランス”が舌を包み込む。
にんにくとごま油の香りがふわりと広がり、コチュジャンのコク深い辛さがあとを引く。豚バラ肉の脂の甘みと絡むことで、まろやかさと刺激が見事に共存する味わいだ。
〇『コロコロ牛ホルモン（マルチョウ）』638円
噛めばじゅわっと脂が弾けるマルチョウを、七輪で香ばしく。脂の甘みが滴る“ごちそうホルモン”。
口に入れた瞬間から“ぷるん”と弾む食感がたまらない。脂の旨みがジュワッとあふれ出し、噛むほどに甘みとコクが広がっていく。表面は香ばしく焼き上がり、中はとろけるような柔らかさだ。
〇『イイダコの七輪焼き』638円
七輪の上で踊るように焼き上がる、イイダコのライブ感。プリッと弾む食感と、牛角自慢のつけダレで旨みが止まらない！
焼かれたイイダコは、外は香ばしく、中はふっくらと柔らか。噛むたびに、潮の香りと濃縮された旨みがじゅわっとあふれ出す。まさに“海のごちそう”そのものだ。
〇『カルボナーラトッポギ』 473円
もっちりトッポギに、とろ〜りチーズと濃厚ソースが絡む“愛され”メニュー。クリーミーな優しさが、心まで満たす味わい。
もちもちのトッポギに、濃厚でクリーミーなカルボナーラソースがとろりと絡み、口の中いっぱいに広がるコクと旨みがたまらない。ベーコンの香ばしさと黒胡椒のピリッとした刺激が、まろやかなソースに絶妙なアクセントを添える。トッポギの弾力ある食感が、まるでパスタのようにソースをしっかり受け止め、食べ進めるほどにやみつきになる。
〇『イイダコと豚肉の辛口炒め』473円
海と陸の旨みが豪快にぶつかり合う、パンチの効いた一皿だ。プリッと弾力のあるイイダコと、ジューシーで脂の旨みがのった豚肉が、真っ赤な辛口ダレにしっかりと絡む。
一口食べれば、コチュジャンの深いコクと唐辛子の刺激が舌を踊らせ、後からイイダコの甘みと豚肉の旨みが追いかけてくる。辛さの中に旨みがぎゅっと詰まっており、ご飯との相性はもちろん抜群。
〇『チョコチュロスクッキーバニラ』418円
七輪で炙ったアツアツのチョコチュロスに、ひんやりバニラをオン。サク＆トロ食感にチョコソースが重なる、プチご褒美デザート。
サクサクと香ばしいチュロスに、濃厚でなめらかなバニラアイスがとろりと溶け合い、温かさと冷たさのコントラストが絶妙だ。
