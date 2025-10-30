元キャバクラ嬢で実業家・進撃のノアさんが2025年10月29日、夫で人気YouTuber・ヒカルさんとの近影をインスタグラムで公開し、胸の内を明かした。

「最高の旦那です」とのろける妻

ノアさんはインスタのストーリーズで、自身が社長を務める「CLUB REIMS」のキャバクラ嬢・ひめかさんの誕生日イベントを催した際の動画を公開した。

豪華なシャンパンタワーに向けて、ノアさんとヒカルさんがそれぞれボトルを手に酒を注いでいる場面だ。会場が盛り上がるなか、2人は笑顔を見せ、寄り添うような様子も見られた。

ノアさんは投稿にヒカルさんのインスタアカウントをタグ付けし、字幕では、

「みんなから見たら変な夫婦かもしれないけど 私にとっては最高の旦那です」

と、ハートマークを添えてコメント。下記のようにも思いを伝えた。

「ノアが1番大切にしてる場所を仲間も本当に大切に思ってくれてありがとう」

ヒカルは、ノアさんと6月に「交際0日婚」をしたと公表しており、9月14日にXで「これから僕たち夫婦はオープンマリッジで生きていきます。簡単にいうとお互いに浮気オッケーの関係です」と宣言したことで炎上。チャンネル登録者が数十万単位で減るなど騒ぎになっている。