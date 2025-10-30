この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ﾋﾋｰﾝ 楽天カードwwﾓﾘﾓﾘキャンペーン到来 あとリボキャンペーンきたぞぉ」と題した動画で、お得情報系YouTuberのネコ山さんが、楽天カードの「あとリボ」キャンペーンについて1ヶ月ぶりに解説を行った。今回の動画では、キャンペーンの特徴や誰でも簡単に実践できる攻略方法、注意点についてわかりやすく紹介している。



ネコ山さんは「これはね、入門者の方もね、ガッツリポイントもらえますよ。ポイカツガッチ制のね、登竜門っすよ」と語り、難しそうに見えるキャンペーンも実は簡単にポイントが貯まることを強調。特に今回の「あとリボ」キャンペーンについては、「これはね、名ばかりのリボ払いっすよ。手数料もかかんないっすよ」と実質的に負担がないことを解説した。



動画ではキャンペーンの攻略法を段階的に紹介。「まずはエントリーします、11月11日までっす。すべてをこの日までに終わらせますよ」とキャンペーン期間の短さに注意を喚起しつつ、「クレカ使ったら電子マネーやプリペイドにチャージすればOK。チャージだけ先にやっておけば、急いで買い物する必要なし」と初心者でも取り組みやすい方法をアドバイスした。



さらに「リボ設定は名明細から自分で後からやる必要がある」とし、その後早期返済で手数料は一切かからないテクニックをレクチャー。「順番通りにやればもう誰でも大丈夫っす。失敗する人ってね、大体ね、自分でねアレンジしちゃうんっすよね」と、慣れるまでは公式手順通りに進めることが重要だと呼びかけた。



獲得できるポイントについても「3万円で2000ポイントなんで、6.7%還元っす。僕は10万円で4000ポイントもらおうと思います」と具体的数字を挙げて還元率の高さを強調。「楽天カードはね、電子マネーチャージで基本ポイントはつかないけど、このキャンペーン分はもらえます」とも語り、賢い貯め方の実例も披露した。



また動画終盤では、質問コーナーや自分のポイカツの成果（今年の獲得予定額が「249万トンで953円っす。もう確実に250万いきますね」とのこと）を明かし、視聴者から寄せられた疑問にも丁寧に回答。「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう」と締めくくり、初心者から上級者まで分かりやすく役立つ情報を発信し続ける姿勢を見せた。