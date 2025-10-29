この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

茂木健一郎氏「私がアメリカ最後の大統領に！日本でインスパイアされたんだよ」と“トランプ節”全開

YouTube動画『ドナルド・トランプです。日本のみなさん、ありがとう！ 私はアメリカ合衆国最後の大統領になります！ えっ、どういうことかって？（笑）』で、米国大統領になりきって登場したのは、脳科学者・茂木健一郎氏。動画内で茂木氏は、トランプ氏になりきりつつ、日本訪問や今後の“アメリカの運命”についてユニークな視点で語った。



冒頭から「私はアメリカのプレジデントです」「こんにちは、ドナルド・トランプです」と自己紹介。日本を訪れ、「日本の初めての女性の総理大臣、サナエ・タカイチに会いました。Wonderful person! Pretty woman!」と高市早苗氏への賛辞を惜しまなかった。その上で、「私は、サナエが初めての日本の女性の総理大臣であるということにインスパイアされて、私もアメリカ合衆国の最後の大統領になろうかなと思うんだよ。Last president!」と持論を展開。



続けて「リベラルの諸君がね、ドナルド・トランプなんかがアメリカ大統領になったら、もうアメリカも終わりだなと言ってたんだけど、だったら、そこからインスパイアされて、私がlast president、最後の大統領になっちゃおうかな」と、茶目っ気たっぷりに発言。更に「アメリカは大統領制を廃して、王国になるからさ。そして、このドナルド・トランプが、アメリカ王国の最初の王様になるんだよ」と独自の“アメリカ王国化”構想を披露した。



また、「日本の皇居の御所でお目にかかった天皇陛下、素晴らしい方でした」「優しくて、控えめで、そして威厳に溢れてて、ドナルド、感動」と、日本の皇室についても敬意を表した上で、「ひょっとすると、アメリカ王国じゃなくて、アメリカ帝国？その初代皇帝に、このドナルド・トランプ閣下が就任するって、これどうかな？」と更なるジョークを重ねた。



最後は「日本でインスパイアされて、ドナルド・トランプ、これからの人生が見えてきたよ。私は最後のアメリカ大統領になります。アメリカ帝国の最初の皇帝になっちゃうよ。ということで、日本の皆さん、ありがとう」と締めくくり、素に戻って、「日米首脳会談、うまくいったようで」「NHKさん、毎日、こういうコメディやったらいいのに」と独自の提言も添え、エンタメと風刺たっぷりの内容で動画を結んだ。