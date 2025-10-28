¸µÇµÌÚºä¡¦»³ºêÎçÆà¡¢¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁêÆÃ½¸¡×¤Ç¤Î¡È¸Ç¤¤É½¾ð¡É¤¬ÊªµÄ¡Ö¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡×Ïª½ÐÁý²Ã¤âÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡ÈÊÉ¡É¤È¤Ï
¡¡10·î27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¿·¼óÁê¤òÆÃ½¸¡£³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¾Ð´é¤«¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¸µÇµÌÚºä46¤Î»³ºêÎçÆà¤¬½Ð±é¡£ÊüÁ÷¸å¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅê¹Æ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ô»³ºêÎçÆà¤Ï¥ï¥¤¥×¤Î´é¤¬ÉÝ¤¤¤Ê¡Õ
¡ÔVTRÃæ¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¡Õ
¡Ô¥ï¥¤¥×¤Î»³ºêÎçÆà¤ÎÉ½¾ðÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÖÆÃ½¸¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ëºÝ¡¢»³ºê¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Þ¤êÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¡¢Áê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ü¤½¤Ü¤½ÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î»³ºê¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ë¸Ç¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î½±·â¤Ë¤è¤ëÈï³²¤äÂçºå¤Ç´ÇÈÄ¤ËÍî½ñ¤¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë±ÇÁü¤âÎ®¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î»³ºê¤µ¤ó¤ÏÀÅ¤«¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î±ÇÁü¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤Îº¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡»³ºê¤Ï2020Ç¯¤Ë·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡ØMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤Ê¤É¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤äÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë°ìÊý¡¢»×¤ï¤Ì¡È»îÎý¡É¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁªµó¤Ç¤Ï¸µ¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿Æó¤µ¤ó¡¢2025Ç¯7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾ÂåÉ½¤Ê¤É¡¢»³ºê¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤¿ÍÊª¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ì»ÑÀª¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤à»³ºê¤µ¤ó¤ò»Ù»ý¤¹¤ë°Õ¸«¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÁÌä¤Î»ÅÊý¤äÉ½¾ð¤Ê¤É¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡»³ºê¤µ¤ó¤â¡¢3·î4Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¡ØÃËÀ¿Ø¤¬¤ï¤ê¤È¿¿´é¤Ç¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢»ä¤¬¥¹¥ó¤È¤·¤¿´é¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢ÉÝ¤¤¤È¤«°µ¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¡¢Çº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤â¤¢¤ê¡¢»³ºê¤µ¤ó¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡È¾Ð´é¡É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¤Ï¡¢»³ºê¤â¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£