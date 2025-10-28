この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎が語る「私たちは宇宙飛行士」―浮かぶ奇跡に気づいた瞬間とは

動画『私たちは宇宙飛行士』で、即興ソングを歌う脳科学者・クオリアケンとしての茂木健一郎氏が、独自の視点から「人生という宇宙」について語った。茂木氏は動画の冒頭で、「私たちは宇宙飛行士。人生という宇宙にぽっかりふわり浮かんでる。それが私たちの日常」と表現し、日々の忙しさの中で忘れがちな生きることの奇跡を優しく歌い上げる。



動画では、現代人が「次から次へと。仮初めの目標を追いかけて生きてゆく」現実を指摘しつつ、「その中で生きる奇跡に気づかないで過ごしていく。それが私たちの人生だけど」と日常に潜む見落としを語る。茂木氏は「もし今この地球の上で息づいている奇跡に気づいたら、ちょうど忙しい作業の手を止めて、ふと自分が宇宙の中に浮かんでいる」と述べ、「手を止めて現実を見つめ直すことの大切さ」に気づく瞬間を独自の“宇宙飛行士”の喩えで表現した。



最後には、「私たちは宇宙飛行士。人生という宇宙に気づいたら、ちょうど忙しい作業の手を止めて、ふと自分が宇宙の中に浮かんでいる」と繰り返し語りかけることで、現代人へのエールを送った。忙しい日々に追われるすべての人へ「私たちは宇宙飛行士」というメッセージを投げかけ、日常の中に潜む奇跡への気づきを呼びかけて動画を締めくくった。