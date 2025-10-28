短いけど女っぽい♡【40・50代】大人可愛い「ミニボブ」が超推せるーッ！

「髪を短くしてみたいけど、幼く見えたり、男っぽくなったりしそう……」と躊躇している40・50代へ。大人可愛い「ミニボブ」なら、大人らしさや女性らしさをキープしつつ爽やかにきまるかも。今回は、プロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、大人世代の髪悩みにも自然になじむ、今っぽミニボブをご紹介します。

ゆるめパーマの外ハネミニボブ

@naokisakonさんが「とても人気だった」とコメントを添えているのは、ダークトーンのブラウンがやわらかな雰囲気を引き出しているミニボブ。毛先を外ハネに仕上げ、抜け感のある印象に仕上げています。ごくゆるいパーマをかけたミニボブは、自然な丸みとボリューム感が生まれ、華やかさもさりげなくプラス。首がスラリと長く見えそうなところも嬉しいポイントに。

ぷつっとカジュアルな軽やかミニボブ

@miiika241さんが「カジュアルぼぶ」と紹介しているミニボブは、ぷつっとした直線的なカットラインが特徴的です。透明感たっぷりのベージュ系カラーリングにより、奥行きを感じさせる仕上がりに。表面のゆるやかなウェーブもオシャレ見えするポイントと言えそう。大人のミニボブは、軽やかな仕上がりがキーと言えるかも。

暖色ブラウンで元気に見せるミニボブ

@shoki______hairさん曰く「白髪も目立ちにくく、肌なじみのいい暖色ブラウン」というカラーリングで仕上げたミニボブは、ラフなスタイリングで大人の余裕を感じさせてくれそう。パーマをしっかりかけて、動きを出しているところも大人可愛いポイントに。カラーリングと相まって、ヘルシーで元気な印象を与えてくれるはず。

大人の落ち着きと今っぽさを兼ね備えたミニボブ

「もっと落ち着いた雰囲気を大切にしたい……」そんな人は、こちらを参考にしてみて。ショートボブよりやや長めで、毛先を内巻きに仕上げたミニボブなら、大人ならではの落ち着きを醸し出してくれそう。そこに今っぽいしゃれ感を追加するなら、@kaito_litze.osakaさんが「極細ナチュラルハイライト」とコメントしているデザインカラーを取り入れてみて。白髪も目立ちにくくなるうえ、トレンド感も引き寄せて、一石二鳥と言えるかも。

