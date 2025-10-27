news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「元警察官が“車上荒らし”132件」のニュースについてお伝えします。

◇ ◇ ◇

窃盗の疑いで追送検されたのは山梨県警の元警察官・飯沼勝也被告（47）。窃盗事件を担当する捜査一課にも所属していました。

5年前から山梨県甲府市など10の市と町で車上荒らしを132件繰り返した疑いがもたれています。これは山梨県内で発生する車上荒らし1年分に匹敵する件数です。被害総額はおよそ380万円に上るということです。

地元・山梨放送の記者も飯沼被告によるものとされる車上荒らしの被害に遭っていました。被害は去年9月、自宅アパートの駐車場にとめていた車の窓ガラスが割られ、助手席に置いていたバッグから財布が抜き取られていました。事件は、帰宅から出勤までの夜間に発生し、記者が出勤しようと車に近づくまで被害に気づきませんでした。車の窓ガラス修理費用や財布、現金など20万円以上の被害だったといいます。

このほか、飯沼被告は面識のない女性の家の風呂場の窓からスマートフォンを差し込み、入浴中などの女性を盗撮する行為を4件繰り返した容疑でも追送検されました。