【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）

ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板し、9回1失点で完投勝利をマークした。前回登板した14日（同15日）のリーグ優勝決定シリーズ、ブルワーズ戦に続いて2試合連続での完投勝利。試合後の中継インタビューでは「しっかりと冷静に投げられたので良かったと思います」と語った。

渡米後初の2試合連続完投勝利。チームもシリーズの成績を1勝1敗のタイに戻した。「特に落とせない一戦で、1勝1敗でロサンゼルスに戻れたらもっといい流れになると思ったので、とにかくこの試合に集中していました」と振り返った。

試合ではカーブが効果的に決まった。3回に中犠飛を許して同点に追いつかれるなど、序盤は毎回のように走者を背負ったが、尻上がりに調子を上げていった。4回以降は走者を許さず、9回105球、8奪三振、4安打1失点の見事な投球を披露。「カーブが効いた分、スプリットも有効に決まりましたし、ピッチングの幅を広げられたかなと思います」と語った。

自身ではオリックス在籍時の2021年8月以来の2試合連続完投勝利。同一ポストシーズン2完投は2014年のマディソン・バムガーナー（ジャイアンツ）以来で、2試合連続でポストシーズン完投勝利は、2001年のカート・シリング以来の記録となった。「しっかり準備できたのと、いろんな方の支えがあり、ここでいいプレーができたのは良かったです」と答えた。（Full-Count編集部）