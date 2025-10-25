ディーン・フジオカ家族への「誹謗中傷や虚偽情報の拡散」に所属事務所が警告「直ちにやめるよう強く要求」
俳優でシンガー・ソングライターのディーン・フジオカ（45）の家族に対して「誹謗中傷や虚偽情報の拡散が行われている」として、ディーンが所属する芸能事務所「アミューズ」の法務部公式Xが25日、「そのような行為を行っている方に対し、直ちにやめるよう、強く要求します」と警告文を発表した。
【写真】妻、こどもと過ごすディーン・フジオカ「奥様…何時になく嬉しそう」と反響
Xで「当社所属アーティストであるディーン・フジオカのご家族に対する誹謗中傷や虚偽情報の拡散が行われていることを確認いたしました」とし、「当社は、アーティストの人生やキャリアにおける選択について、最大の敬意を払います。当社は、所属アーティストやそのご家族に対する悪意ある行為、誹謗中傷、プライバシー侵害などを看過することはなく、彼らを守るために全面的にバックアップいたします」と説明。
続けて「そのような行為を行っている方に対し、直ちにやめるよう、強く要求します。上記にかかわらず行為が続く場合には、さらなる措置を検討いたします」と警告。英文でも同時に掲載した。
ディーンは今月18日までに自身のファンクラブサイトを通じて、離婚を発表。「私事ではございますが、この度、妻と私は結婚生活に区切りをつける決断をいたしました」と報告し「長い時間をかけて話し合いを重ね、お互いの価値観や将来への考え方の違いを理解し、尊重し合った結果、それぞれの道を歩むことが最善だと考えました」と説明している。
ディーンは2012年にインドネシア人の女性と結婚し、14年に男女の双子が誕生。16年10月31日にファンクラブサイトで妻が第3子妊娠5ヶ月であることを明かし、17年3月に第3子誕生を発表していた。
