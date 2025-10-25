この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「日本人は、文化的に『インテリジェンス』が苦手だから、この際ちゃんと考えた方が良い。」というタイトルで配信を行い、日本社会における『インテリジェンス』の理解の浅さについて問題提起した。



茂木氏はまず、高市内閣がインテリジェンス組織の創設を掲げていることについて「これは僕はいいことだと思うんです」と前向きな評価を示しつつ、「国家としてインテリジェンスは当然なくちゃいけないが、日本の場合そもそもインテリジェンスって何なのかを理解するのが難しい」と現状を分析した。



具体例としてイギリス情報機関MI6の存在に言及し、「MI6の存在すら政府は長らく公式に認めていなかった」と説明。インテリジェンスの本質として、正直さや真心ではカバーしきれない部分があるとし、「秘密があることすら秘密にするのが一番の方法」など独自の視点を語った。さらに「特定秘密保護法案」とインテリジェンスの違いについても触れ、「秘密を指定して守るという発想が根本的に間違っている」と日本の“気まじめさ”に警鐘を鳴らした。



茂木氏は情報戦において「本当のインテリジェンスとは、答えを知ってても知らんぷりすること」だと強調。憲法9条を巡る議論でも「真面目に改正しようとするのは良いが、現行の条文を活かしたまま運用で対処するのもインテリジェンスの一つ」と述べ、表向きのルールと実質的運用を使い分ける柔軟さの必要性を訴えた。



また、実際に外国の要人が偽造パスポートで日本に入国した例や、米CIA員の社会への溶け込み方などを挙げながら、「本当のインテリジェンスなら、来たという事実を把握しつつ泳がせておくべき」だと日本の“気まじめ”な対応を疑問視。「知らんぷりしてやれるかがインテリジェンス」と述べ、日本社会に柔軟な情報処理の重要性を訴えた。



最後に茂木氏は「国家レベルでも、人生レベルでもインテリジェンスは必要。皆さんぜひこの際、インテリジェンスってことについて考えてごらんになったらいいんじゃないでしょうか」と動画を締めくくり、視聴者に思考の転換を呼びかけた。