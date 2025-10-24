11月21日(金)の公開を予定していた映画『ヒグマ!!』が、現実のクマ被害が続く状況を鑑み、公開を延期することが発表された。公開時期は再調整中となっている。

『ミスミソウ』『毒娘』の内藤瑛亮監督が手掛ける『ヒグマ!!』は、鈴木福演じる“闇バイト”の青年が“最強ヒグマ”と対峙するモンスターパニック・アドベンチャー。今回の案内のなかで、作品のコンセプトについて「闇バイトとクマ被害という二つの現代的恐怖を交差させた、リアリティ追求型のスリラー映画」と説明。観客が落ち着いた環境で鑑賞できる時期を待ち、上映環境を整えていくという。また、すでに購入したムビチケに関しては公開の際にそのまま利用できるとのことだ。

映画『ヒグマ!!』公開延期のご案内

この度、2025年11月21日に公開を予定しておりました映画『ヒグマ!!』の公開時期について延期することを決定いたしました。 まず初めに、昨今のクマ被害に遭われた方々、そしてクマの出没警報の下で日々を過ごされている地域の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 現実の被害が続く状況を真摯に受け止め、関係者と綿密に協議を重ねた結果、落ち着いた環境の中で映画を楽しんでいただける公開時期を再調整することといたしました。 本作は、闇バイトとクマ被害という二つの現代的恐怖を交差させた、リアリティ追求型のスリラー映画です。物語には襲撃・食害の描写も含まれますが、それは過激さを目的としたものではありません。 モンスター・スリラーが本来持つ――「恐怖を通して現実をシミュレーションし、人の生を映す」という寓意に根ざした表現であり、現実への配慮を大切にしながら、ご鑑賞の皆さまが安心して没入できる上映環境を整えてまいります。 新たな公開日は、改めて確定次第発表いたします。お手持ちのムビチケはそのままご利用いただけますので大切にお持ちください。 引き続き、映画『ヒグマ!!』を応援くださいますようお願い申し上げます。 2025/10/24

2025映画『ヒグマ!!』製作委員会

公開延期の発表は、公式サイトにも掲載されている。

映画『ヒグマ!!』近日公開

https://higuma-movie.jp/