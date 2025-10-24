『ゴジラ』一番くじに新作登場！ 怪獣原型師が手掛ける“ハイクオリティフィギュア”など展開
映画『ゴジラ』を題材にした「一番くじ ゴジラ 怪獣乱舞 −荒ぶるモノ−」が、10月25日（土）から、「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで順次発売される。
【写真】すごい迫力！ スペースゴジラやメカゴジラなど豪華ラインナップ一覧
■立体物が多い構成
今回発売される「一番くじ ゴジラ 怪獣乱舞 −荒ぶるモノ−」は、ゴジラファンにはたまらない、どれが当たっても満足度の高いアイテムがそろった、全8等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞には、ゴジラ造型の第一人者の酒井ゆうじ氏が原型、彩色を担当する「酒井ゆうじ超絶造形コレクション」から新シリーズ「怪獣哮胸極」として超精巧なヘッドモデルが登場。第1弾は『ゴジラ−1．0』よりゴジラ（2023）がラインナップされる。
また、B賞にはゴジラ（2016）、C賞にはスペースゴジラ、D賞にはメカゴジラ（1975）を立体化した「MONSTERLISE」フィギュアがそろうほか、E賞の「モンスターヘッドマグネット」、F賞の「ACLLECT −ゴジラ vol．3−」、G賞の「ロビーカードビジュアルボード」、H賞の「ラバー雑貨コレクション」など、雑貨アイテムも充実する。
さらにラストワン賞には、A賞と同じ造形をベースに、酒井氏が特別に彩色を施したヘッドモデルを用意。加えて、A賞と同アイテムが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
