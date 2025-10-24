〈3次元では国と結婚してるし、そもそもプライベートは2次専だって言ってるでしょ！！何度でも言うぞ2次専なの！！〉──かつてSNSでそう気を吐いたのは、高市政権で経済安全保障担当相に起用された小野田紀美・参議院議員（岡山選挙区）だ。

【写真】小野田紀美氏がときめき愛する“オスカー”、話題のメタリックスーツの全身姿

公明党の連立政権離脱という衝撃から日本維新の会の閣外協力を取りつけて、辛くも10月21日に発足した高市早苗政権。首相任命式と閣僚認証式を終え、新内閣の面々で記念撮影した際には高市早苗内閣総理大臣、片山さつき財務相とともに中央に並んだ小野田氏。メタリックなスーツと高身長で目をひく存在感だった。

米・イリノイ州生まれの42歳。小野田氏は1歳のときから母の地元である岡山県で育ち、拓殖大学を卒業後、塾講師や雑誌編集者、モデルなどを経てゲーム・CD制作会社に勤務した。2011年に東京都北区議会議員選挙で初当選し、2016年には地元の岡山から参院選に初出馬、初当選した。

2022年の参院選でも相手候補を下し、現在2期目。参院選の初当選後に一時、日本国籍と米国籍の両方を持つ二重国籍問題が指摘されたが、すぐに米国籍を喪失したことを報告し、二重国籍問題は解消されている。

全国紙政治部記者は小野田氏についてこう話す。

「小野田氏は岸田文雄政権で防衛大臣政務官を務めるなど、防衛愛が非常に強い人物です。今年4月には、参院地方創生・デジタル特別委員会で、議員会館で稼働しているロボット掃除機が中国製であることを問題視し、情報が漏洩する恐れを指摘しました。

高市氏に負けず劣らずの対中強硬派で、歯に衣着せぬ発言をすることでも知られています。当然、高市氏からの信頼も厚く、総裁選では高市陣営の女性議員や中堅・若手でつくる組織『チーム・サナエ』のキャプテンを務めたほどです。

実際に、小野田氏は党員人気も高く、Xのフォロワーは75万を超えています。高市氏が総裁選で回り切れないときは小野田氏が代理で街頭演説などに立っていましたが、かなりの人を集めていました。『高市2世』といっても過言ではありません」

自民党内の保守派として党員人気の高い小野田氏だが、支持者の間で知られているもう1つの側面が、アニメやゲームのキャラクターの世界を意味する「2次元」愛の強さだ。小野田氏は女性向け恋愛ゲーム「アンジェリーク」のキャラクター「オスカー」を長年にわたって「推し」ており、現実の恋愛よりも2次元キャラにときめく「2次専（2次元専門）」であることを自ら公言している。

冒頭の引用は小野田氏が3年前にXに投稿したツイートで、この発言の前には〈『早く結婚を』『子供を産め』と20代の頃から有権者に言われ続けてきたけど40になってもまだこの言葉をぶつけられる事にため息出ますわ〉とこぼしている。

また、公明党との関係をめぐっては、公明党が連立離脱前の2022年参院選のときから推薦をもらわず、独自の戦いを続けてきた。2022年参院選の際は、公明党の母体である創価学会が相手候補の支援に回ったとされるが、その状況下でも小野田氏が約18万票差をつけて勝利し、自公の選挙協力に一石を投じていた。

小野田氏は当時から「ごそっと組織票がなくなったことを考えれば、むしろ自分の支持票は増えた」と自信をのぞかせており、ハレーションが起きることも辞さない大胆な性格の持ち主でもある。

前出の全国紙政治部記者は今回の小野田氏の起用について、こうも語っていた。

「小野田氏は政治資金パーティーも開かず、金に興味がない。2次元を愛しているから現実の男にも興味ない。なので、スキャンダルが出てくるリスクは低いんです。ですので今後さらにステップアップするチャンスになるでしょう。

ただ対中国の思いが余って閣僚として行き過ぎた発言をしなければ、ですが」

目がチカチカするような銀色に輝くド派手なスーツで官邸入りし、記者らの度肝を抜いた小野田氏。片山さつき氏が7年前の新入閣時に着用していたものと同一のデザインだと指摘が相次ぎ、小野田氏本人がSNSで〈宮中のドレスコードに該当する服って殆ど売っていないので急いで買おうとしても選択肢が少なくてかぶりがちかも〉と発信した。本人にとっても入閣は予期せぬ大出世だったのかもしれない。

新閣僚としてどんな手腕を見せるのだろうか。