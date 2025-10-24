肩肘障害に関する基礎知識、ストレッチの実技などを全国10か所で講義

全日本軟式野球連盟は、学童部、少年部の指導者・保護者を対象とした「成長期のスポーツ障害予防・指導者講習会」を今月26日から全国10会場で開催すると公式ホームページで発表した。

講習会の内容は、スポーツ整形外科専門医による、成長期の子どもたちに発症しやすい肩肘の障害に関する基礎知識についての講義、理学療法士による、障害予防のためのウオーミングアップ・クールダウンに関する講義やストレッチ実技指導など。また、JSPO（日本スポーツ協会）公認スポーツ指導者（公認コーチ1・コーチ3）の資格更新のための研修会ともなっている。

受講希望者は連盟ホームページの指導指針を読んだ上で、下記10会場のある都道府県支部での申し込みとなっている。

北海道：北海道砂川市 2025年10月26日（日）／砂川市立病院2階多目的ホール

東北：宮城県石巻市 2025年12月21日（日）／石巻市遊楽館大会議室

関東：東京都渋谷区 2026年1月17日（土）／東京体育館第1会議室

北信越：石川県金沢市 2026年1月18日（日）／いしかわ総合スポーツセンター

東海：静岡県島田市 2025年12月13日（土）／島田市地域交流センター歩歩路

東海：岐阜県大垣市 2025年12月21日（日）／大垣市情報工房5F会議室

近畿：滋賀県大津市 2026年1月31日（土）／大津市皇子山総合運動公園野球場会議室

中国：島根県出雲市 2025年12月20日（土）／パルメイト出雲4Fパルメートホール

四国：徳島県徳島市 2026年1月24日（土）／むつみスイミング会議室

九州：沖縄県中頭郡嘉手納町 2025年11月9日（日）／嘉手納ロータリープラザ中央公民館大ホール

※時間はいずれも午後1時〜5時を予定（First-Pitch編集部）