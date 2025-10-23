東都大学1部リーグでベストナイン3回、首位打者2回

「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が23日に都内のホテルで行われ、阪神は1巡目で3球団競合の末に創価大・立石正広内野手の交渉権を獲得した。立石だけでも十分すぎるが、“全体23人目”の2巡目で指名した逸材が「これ残ってたの奇跡やろ」「楽しみ」と話題を呼んでいる。

ウェーバー順になるドラフト2巡目。今年は1巡目終了後にセ・リーグ6位からスタートした。阪神は全体23番目での指名権を持ち、日本大の谷端将伍（たにはた・しょうご）内野手を指名した。

星稜校を経て日本大に進学し、東都大学1部リーグでベストナイン3回、首位打者に2回の実績を持つ。野球日本代表「侍ジャパン」大学代表にも選ばれている。身長178センチ、80キロとやや線は細いものの、抜群のバッティングセンスが自慢だ。

立石を含め着実に内野に強打者を揃え、「いいの獲ったな」「立石と谷端を1位2位で取れるのは確実にセ・リーグを破壊しにきてます」「こりゃ良いの獲ったな」「大山の後継者まで」「こりゃまたえげつないの取った」「えぐすぎるw 神ドラフトだ」とファンも拍手を送っている。（Full-Count編集部）