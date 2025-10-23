¡Úµð¿Í¡Û°¡Âç¤ÎºÇÂ®£±£µ£´¥¥íº¸ÏÓ¡¦»³¾ëµþÊ¿¤ò£³°Ì»ØÌ¾¡Ö¤¤¤¤½ç°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×
¢¡£²£°£²£µÇ¯¡¡¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¡Ê£²£³Æü¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬°¡Âç¤ÎºÇÂ®£±£µ£´¥¥íº¸ÏÓ¤Î»³¾ëµþÊ¿¡Ê£´Ç¯¡á¶½Æî¡Ë¤ò£³°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦ÉðÂ¢Ìî»Ô¤Î°¡Âç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÂç¶µ¼¼¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢°ìÈÌ³ØÀ¸¤È¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÎÃæ·ø¤ò¸«¼é¤Ã¤¿»³¾ë¤Ï¡¢»ØÌ¾¤¬·è¤Þ¤ë¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ´î¤ó¤À¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤¤½ç°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤ËºÇÂ®£±£µ£´¥¥í¤ò¸Ø¤ëº¸ÏÓ¤Ïº£µ¨¡¢£µ»î¹ç¤Ç£²ÇÔ¤ÈÄ´»Ò¤¬º£¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄÁ°¤ÎÀÄ³ØÂçÀï¤Ç¤ÏÉé¤±Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î£·²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÈï°ÂÂÇ£¶¡¢£¸Ã¥»°¿¶¡¢¼«ÀÕÅÀ¥¼¥í¡£ÀµÂ¼¸ø¹°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Û¤á¤ë¹¥Åê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Æì½Ð¿È¤È¤¢¤Ã¤ÆÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÍèÇ¯£²·î¤Î²Æì¥¥ã¥ó¥×¡£Â¨ÀïÎÏ¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡»³¾ë¡¡µþÊ¿¡Ê¤ä¤Þ¤·¤í¡¦¤¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë£²£°£°£³Ç¯£¹·î£²£°Æü¡¢²Æì¸©À¸¤Þ¤ì¡££²£²ºÐ¡£¹âÎæ¾®£²Ç¯¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¹âÎæÃæ¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¡£¶½Æî¤Ç¤Ï£±Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢£³Ç¯½Õ¤Î¸©Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¶å½£Âç²ñ£´¶¯¡£°¡Âç¤Ç¤Ï£±Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢£´Ç¯½Õ¤Ï£·»î¹ç¤Ç£²¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£³£¹¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±Ç¯²Æ¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂç³ØÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£º£½©¥ê¡¼¥°Àï¤Ï£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¸£´¡£Âç³ØÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£³£´»î¹çÅÐÈÄ£´¾¡£µÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£µ¡££±£·£´¥»¥ó¥Á¡¢£·£²¥¥í¡£º¸Åêº¸ÂÇ¡£Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ëÂçÌï¡£ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡Öºä¤ÎÌµ¤¤¿ÍÀ¸¤Ï´À¤Îµ±¤¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×