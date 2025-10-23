悪臭を放つのが特徴であるカメムシは、越冬場所を探すために、秋に大量に飛来するといわれています。ベランダにいて困ったことはありませんか。カメムシの上手な駆除方法について、エアコンクリーニングやハウスクリーニングなどの生活関連サービスに特化したインターネット商店街である「くらしのマーケット」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【豆知識】もう失敗しない！ これが「カメムシ」の上手な駆除方法です！

公式アカウントでは「今の時期はカメムシは活発になり、外に干している洗濯物や布団に止まったり、家の中に侵入したり…」と投稿。カメムシを駆除する方法について、次のように紹介しています。

【カメムシを駆除する方法】

■ペットボトルでカメムシ捕獲器を作り、駆除

（1）ペットボトルの3分の1を切り取る。

（2）上部を逆さにしてペットボトルにはめ込む。

（3）つなぎ目をテープで固定し、完成

■冷凍殺虫剤を使う

冷凍殺虫剤を使えばカメムシが悪臭を放つ前に駆除できる。殺虫成分が入っていないものであれば布団や洗濯物に付いたカメムシも退治可能。

公式アカウントでは、他にも住宅内へのカメムシの侵入を防ぐ方法やカメムシを駆除する際のNG行為なども紹介しています。