ジュード・ロウ＆アナ・デ・アルマスら共演 ロン・ハワード監督最新作『エデン 〜楽園の果て〜』10.24配信
ロン・ハワードが監督を務め、ジュード・ロウ、アナ・デ・アルマス、ヴァネッサ・カービーが共演する実録心理スリラー映画『エデン 〜楽園の果て〜』が、Prime Videoにて10月24日16時より独占配信されることが決まった。併せて、日本語予告とキービジュアルが解禁となった。
【動画】ユートピアを目指した無人島での生活が徐々に崩壊『エデン 〜楽園の果て〜』予告編
本作は、現状の生活に幻滅したアウトサイダーたちが、新たな始まりを求めて現代社会を捨てた実話に基づいて描かれる物語。
人里離れた無人島に住み着いた彼らのユートピア的な夢は、最大の脅威が残酷な気候でも危険な野生生物でもなく、互いであることを発見するにつれ、急速に崩壊していく。緊張が渦巻き、絶望が支配し、ゆがんだ権力闘争が裏切り、暴力、そしてコロニーの半数の死へとつながっていく。本作はその生き残った人々の証言からインスパイアを得て作られた実録サイコロジカル・スリラー映画となっている。
昨年のトロント国際映画祭でプレミア上映され、その後世界各国で劇場公開されている（米国での劇場公開は本年8月22日）。
監督・脚本・製作を務めるのは、実在の天才数学者を描いた『ビューティフル・マインド』でアカデミー賞監督賞・作品賞を受賞した名匠ロン・ハワード。ハワード監督と共にプロデューサーを務めるのはブライアン・グレイザー（『ビューティフル・マインド』『アポロ13』）。さらに製作総指揮にはノア・ピンク（『テトリス』）があたり、実話に基づいた映画のプロが集結した。音楽を担当するのはハンス・ジマー。
新たな人生を夢見て孤島での生活を始めるアウトサイダーたちを演じるのは、ジュード・ロウ。アナ・デ・アルマス、ヴァネッサ・カービー、ダニエル・ブリュール、シドニー・スウィーニーという個性豊かな俳優たち。
キービジュアルは現代社会を捨てて孤島での新生活を始める5人のアウトサイダーの顔のアップが描かれ、予告編では楽しい生活が徐々に崩壊してゆく、緊張感みなぎる映像を見ることができる。
日本語吹き替えキャストは、ドイツ人哲学者フリードリク・リッター博士（ジュード・ロウ）役に森川智之、弟子であり恋人でもあるドーラ・シュトラウヒ（ヴァネッサ・カービー）役に恒松あゆみ。そして退役軍人のハインツ・ウィットマー（ダニエル・ブリュール）役に内田夕夜、その妻マーグレット（シドニー・スウィニー）役に清水理沙、病弱な息子ハリー（ジョナサン・ティテル）役に田村睦心。さらに“男爵（バロネス）”を自称する大胆で謎めいた女性エロイーズ・ベアボン・ド・ワグナー・ブスケ（アナ・デ・アルマス）役を小林沙苗が担当する。
映画『エデン 〜楽園の果て〜』は、Prime Videoにて10月24日16時より独占配信。
