【「Dollfie Dream」花海咲季、月村手毬、藤田ことね】 10月20日 発表

ボークスは、ドールシリーズ「Dollfie Dream」にて、「学園アイドルマスター」の花海咲季、月村手毬、藤田ことねの商品化を発表した。

「Dollfie Dream」は同社の60cmドールシリーズ。同シリーズでは「アイドルマスターシンデレラガールズ」より「Dollfie Dream 高垣楓 2nd Ver.」や「Dollfie Dream 佐藤心」などが展開された。

今後の続報に期待したい。

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.