「学園アイドルマスター」より花海咲季、月村手毬、藤田ことねがドールシリーズ「Dollfie Dream」で商品化決定
【「Dollfie Dream」花海咲季、月村手毬、藤田ことね】 10月20日 発表
ボークスは、ドールシリーズ「Dollfie Dream」にて、「学園アイドルマスター」の花海咲季、月村手毬、藤田ことねの商品化を発表した。
「Dollfie Dream」は同社の60cmドールシリーズ。同シリーズでは「アイドルマスターシンデレラガールズ」より「Dollfie Dream 高垣楓 2nd Ver.」や「Dollfie Dream 佐藤心」などが展開された。
今後の続報に期待したい。
/／#倉本千奈_学マスSTEP3🧡- 学園アイドルマスター【公式】 (@gkmas_official) October 20, 2025
「Dollfie Dream」 咲季・手毬・ことねの商品化が決定🧡
「ボークス」の60cmドールシリーズ「Dollfie Dream」で、花海咲季、月村手毬、藤田ことねの商品化が決定✨
詳細は今後の発表をお楽しみに♪ pic.twitter.com/hFQHUQqx3c
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.