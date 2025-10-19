LAタイムズ紙「SHO THE WAY TO THE WORLD SERIES」

ドジャースは17日（日本時間18日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズで4連勝を飾り、2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は「1番・投手」で投打同時出場し、7回途中10奪三振無失点でポストシーズン2勝目。打っては史上11人目の1試合3本塁打と歴史的な活躍を見せた。

伝説の1日から一夜明け。ロサンゼルス・タイムズ紙は投手・大谷の写真をスポーツ面の一面でデカデカと掲載。「SHO THE WAY TO THE WORLD SERIES（ショウがワールドシリーズへの道を切り開く）」と伝えた。

試合は午後5時38分開始のナイターで行われたため紙面には間に合わなかった。それでも、電子版では「二刀流スターは史上初めて先頭打者弾を放った投手となり、NLCS最優秀選手（MVP）に輝いた。この歴史的な活躍はプレーオフの打撃不振を受けて追加の打撃練習を行ってから、わずか数日後のことだった」などと報じた。（Full-Count編集部）