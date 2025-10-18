料理研究家でタレントの園山真希絵との結婚が判明した、作詞・作曲家でミュージシャンのＴＡＫＥＳＨＩが最新ショットをアップした。

１８日までにインスタグラムを更新し、「ＲＯＣＫな日々もギターは優しく奏でましょう」と投稿。機材の前で、黒いギターを演奏する姿を撮影した。

ＴＡＫＥＳＨＩは事務所の公式サイトによると、作詞家・作曲家・アレンジャーとして幅広く活躍。都内ライブハウスで活動中バンドの楽曲が注目され、嵐の「ＨＯＲＩＺＯＮ」で作詞家としてそのキャリアをスタート。ＴＯＫＩＯ、嵐、関ジャニ∞など数多くのアーティストに楽曲を提供。ＴＯＫＩＯの「花唄」（第５３回ＮＨＫ紅白歌合戦で歌唱）、嵐の「言葉より大切なもの」などのヒット曲も多数携わった。２０１６年には韓国での音楽プロデュースが認められて「大韓民国文化芸能大賞」を受賞。自身のバンド“ＴＡＫＥＳＨＩ ＆ ｋｅｔｃｈｕｐ ｓｔａｍｐｅｒｓ”としても活動しながら、現在“ＴＡＫＥＳＨＩ”名義のソロライブ『ＴＡＫＥＳＨＩ ｅｔ Ｒｅｎｄｅｚ−ｖｏｕｓ』やディナーショーを精力的に行なっている。

今月１４日に料理研究家でタレントの園山真希絵（４７）との結婚を発表。「しばらくの交際を経て語呂合わせで『サイコーの日』と言われていた３月１５日にふたりで新たな一歩を踏み出しました」と３月に結婚していたと明かした。

自身のインスタグラムでは１６日の更新で、友人が渋谷のビックカメラにある電光掲示板に祝福のメッセージを寄せた様子を投稿。巨大な掲示板に「ＴＡＫＥＳＨＩ☆園山真希絵さん★ご結婚おめでとう」と記され、それを見たＴＡＫＥＳＨＩは「なんじゃこりゃ！！ありがとうございます」と感謝した。