143m特大弾…二刀流で1試合2発

【MLB】ドジャース ー ブルワーズ（日本時間18日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。1試合2発となる4号を放った。飛距離469フィート（約142.9メートル）の場外弾。同僚もドン引きするしかなかった。

豪快なアーチを描いた。89.3マイル（約143.7キロ）の内角のボール球のカッターを豪快に振り抜いた。打球は場外に消える一発。初回に飛距離446フィート（約135.9メートル）の特大弾を放っていたが、それを上回る飛距離だった。

二刀流で特大アーチの連続。これにはチームメートたちも“ドン引き”だった。フレディ・フリーマン内野手はベンチで頭を抱え、マックス・マンシー内野手は苦笑いで呆然と打球方向を見つめた。横にいたトミー・エドマン外野手もびっくりしていた。

さらにブルペンは狂喜乱舞。アンソニー・バンダ、アレックス・ベシア両投手らが頭を抱え感情を爆発させていた。（Full-Count編集部）