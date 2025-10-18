俺はまだやれる--。豊富な経験と自信を手に、50代で独立に挑むミドルシニアは少なくありません。しかし、会社の看板を失った途端、現実に打ちのめされるケースも後を絶ちません。その輝かしい挑戦を、無謀な賭けに終わらせないために必要なことは何でしょうか？

「会社の看板があったから仕事ができた」痛恨の誤算

大手メーカーで企画部長を務めていた佐藤誠さん（53歳・仮名）は、社内でも一目置かれる存在でした。しかし、会社の業績に翳りが見え始め、自身のキャリアの終着点を意識するようになったことに、漠然とした焦りを感じたといいます。

「このままでいいのかと、自問自答。幸い、早期退職の募集があり、退職金が割り増しで3,000万円ほど手に入ることになったんです。自分の企画力なら、外でも通用するはずだ。『俺はまだやれる』、そう信じて疑いませんでした」

佐藤さんはその退職金を元手に、長年の夢だった法人向けの経営コンサルティング会社を設立。輝かしい第二の人生が始まるはずでした。しかし、現実は非情です。会社の看板を失った瞬間、あれほど得意だった顧客への提案がまったく響かなくなったのです。

「会社員時代は、面白い企画を出せば自然とクライアントが反応してくれた。でも、一人になるとそうはいかない。看板がなくなったいま、企画を売るための営業がまったく通用しなくなったのです」

昔の取引先を頼っても、「佐藤さんの話は面白いけど、個人事務所に発注するのはリスクがある」と、やんわり断られる日々。プライドが邪魔をして、テレアポや飛び込み営業といった泥臭い活動もできませんでした。

「『元〇〇の佐藤さん』としてしか見てもらえず、新規契約はゼロ。事務所の家賃や交際費で、退職金はみるみるうちに溶けていきました」

わずか半年で資金は底をつき、佐藤さんは廃業を決意。再就職に活路を見出そうとしましたが、53歳という年齢の壁と、高かった前職の給与水準がネックとなり、書類選考すら通過しないのが現実でした。とはいえ、生活のため、働かないと生きていけません。現在、佐藤さんは生活費を稼ぐために時給1,580円の夜間倉庫でアルバイトをしています。

「自分よりずっと若いリーダーに指示されるたび、惨めな気持ちで胸が張り裂けそうになります。まさか、こんな結末が待っているとは夢にも思いませんでした」

50代からの挑戦。「夢」で終わらせないための現実的な備え

日本政策金融公庫『2023年度新規開業実態調査』によると、開業時の年齢は50代が25.4%を占め、ミドルシニア世代の起業は決して珍しいことではありません。「定年前にひと花咲かせよう」という気概で挑戦する人も多いのでしょう。しかし、一方で厳しい現実もあります。中小企業庁『中小企業白書』では、廃業の理由として常に「販売不振」が上位に挙げられます。佐藤さんのように、大企業で培ったスキルが、個人の「営業力」と直結するとは限りません。「会社の看板」という強力な後ろ盾を失った際の戦い方を、事前にシミュレーションしておく必要があります。

次に重要なのが、資金計画です。退職金の全額を事業資金に投下するのは極めて危険な選択といえます。事業が軌道に乗るまでの期間を想定し、最低でも1年、できれば2年分の生活費を「生活防衛資金」として、事業資金とは別に確保しておくべきです。

最後に、失敗したときの「保険」も必要です。厚生労働省『令和6年雇用動向調査』によると、50〜54歳の転職入職率は男性で4.7%と、20代後半の13.6%と比較して著しく低い水準です。つまり、一度レールを外れた50代が正社員として再就職できる確率は、他の年代よりも低いという現実を直視しなければなりません。「いつまでに目標を達成できなければ撤退する」という明確なラインを事前に設け、傷が浅いうちに次の一手を打てる準備をしておくことが、挑戦を「無謀な賭け」にしないための最低限の備えだといえるでしょう。

［参考資料］

日本政策金融公庫『2023年度新規開業実態調査』

中小企業庁『中小企業白書』

厚生労働省『令和6年雇用動向調査』