【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場： 東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※ 中学生 以下は無料

タミヤは、塗料スタンド「タミヤカラー塗料スタンド」各種を10月18日9時30分より発売する。スタンド、看板など7種のパーツをラインナップし、価格は13,200円より。イベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて、サンプルを展示している。

本商品は、模型販売店で塗料「タミヤカラー」を陳列する際に使用されているスチール製の塗料スタンド。タミヤオンラインショップで一般ユーザー向けの販売が決定した。商品は「タミヤカラー 塗料スタンド看板」と棚部分を構成する6種のスタンドからなり、組み立てることで塗料スタンドとして完成する。スタンドはアクリルミニ塗料スタンドやエナメル塗料スタンド、スプレー塗料スタンドなど対応塗料に応じて異なる種類をラインナップしている。

