大谷翔平とキム・ヘソンが勝利の“ハイタッチ”

可愛い2人にファンが虜になった。ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に快勝。試合終了直後、大谷翔平投手とキム・ヘソン内野手が見せた心温まるやり取りに「本当に可愛い」「クサクサした心に効く」とファンが注目していた。

ブルワーズとの第2戦、先発の山本由伸投手が9回3安打1失点の好投を見せ勝利を引き寄せた。9回111球でメジャー移籍後初となる完投を達成。ポストシーズン日本人初完投で、ドジャースは2年連続のワールドシリーズ進出に前進した。

山本が27個目のアウトを空振り三振で奪うと、マウンド上には歓喜の輪が広がった。大谷もベンチを飛び出すとその輪に合流。その際、大谷は後ろのキムに気づくと、ハイタッチの列に入るよう促し、キムが小走りで大谷の後ろに到着すると、両手を後ろに回した。キムは大谷が可愛く差し出した両手にタッチ。MLB公式X（旧ツイッター）も思わず取り上げる微笑ましい光景だった。

2人の可愛いやり取りにファンもSNSで反応。「これが“kawaii”ってやつか…」「かわいいいいいいい」「可愛すぎる」「癒やされる」「きゃわいい」「動きが双子ちゃん」「兄弟みたいに阿吽の呼吸」「なごむ〜」「ヘソンくんは人懐っこくて愛嬌あって気取った所もなく、皆の弟で可愛くて好きだな（笑）」などのコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）