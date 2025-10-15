³°³Ñ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ÎÉð´ï¡×¡¡¾®ÊÁ¤Ç¤âÉÝ¤¤ÂÇ¼Ô¤Ë¡ÄÁ´¹ñ3´§¥Á¡¼¥à¤Î¡È¿åÊ¿ÂÇË¡¡É
¡¡³°³Ñµå¤òµÕ¤é¤ï¤º¤ËµÕÊý¸þ¤ØÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ï¿¤Ó¤Ê¤¤¡£°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶¯ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡£8·î¤Î¡ÖÂè18²óÁ´ÆüËÜÃæ³ØÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¡×¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÁ´¹ñ3´§¡É¤òÃ£À®¤·¤¿Ãæ³Ø¹Å¼°¤Î¶¯¹ë¡ÖÀ¤ÅÄÃ«À¾¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¡×¤ÎË©Íé¾¼É§Áí´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¤ÂÇ¼Ô¤Ï³°³Ñ¤ÎÊÑ²½µå¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£Full-Count¤Ç¤Ï¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸À¤Âå¤ÇÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿»ØÆ³¼Ô¤ò¼èºà¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤â¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤ë¤è¤¦¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡£
¡¡68ºÐ¤ÎË©Íé»á¤Ï1979Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£ÃæÆü¤È¤Î2µåÃÄ¤Ç·×309»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¸½ºß¤ÏÀ¤ÅÄÃ«À¾¤ÎÁí´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»ØÆ³¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¥Ð¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ÂÇµå¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°Èô¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¤ä¥Æ¥Ë¥¹¡¢Âîµå¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥È¤ÎÌÌ¤ò¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÄ¾Àþ¤ËÆþ¤ì¤ÆÂÇ¤ÁÊÖ¤»¤Ð¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Î³ÎÎ¨¤Ï¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥ß¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ð¥Ã¥È¤¬Æþ¤ë³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢³°³Ñµå¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¥Ò¥Ã¥È¥¾¡¼¥ó¤ËÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎºÝ¡¢¥È¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¤Î½Å¤µ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤ò¼«Ê¬¤ÎÇØÃæÂ¦¤Ë²¼¤²¤ë¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ¤ò²óÅ¾¤µ¤»¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò¿åÊ¿¤Ë¶á¤¤´¶¤¸¤ÇÆþ¤ì¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥Ø¥Ã¥É¤¬²¼¤¬¤ë¤È¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÎ©¤Æ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¡£Ë©Íé»á¤ÎÌ¾Á°¤ò¼è¤Ã¤Æ¡È¥Û¡¼¥é¥¤¥¹¥¤¥ó¥°¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÇË¡¤Ç¤¢¤ë¡£¿Ä¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤ë³ÎÎ¨¤¬¾å¤¬¤ê¡¢°ÂÂÇ¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤ò¿åÊ¿¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¤¬¤ä¤ä±ó²ó¤ê¤·¤Æ¥É¥¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ë©Íé»á¤Ï°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤¡£¥×¥íÌîµå¤ÇÌ¾µå²ñÆþ¤ê¤·¤¿¸ÅÅÄÆØÌé»á¡Ê¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤äÏÂÅÄ°ì¹À»á¡Ê¸µÃæÆü¤Û¤«¡Ë¡¢3´§²¦3ÅÙ¤ÎÍî¹çÇîËþ»á¡Ê¸µ¥í¥Ã¥Æ¤Û¤«¡Ë¤é¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡Ö¥É¥¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¸«¤¨¤ëÁª¼ê¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤¦¤·¤¿Ì¾Áª¼ê¤ÎÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¡Ö±¦ÂÇ¼Ô¤Ê¤é³°³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò»°Í·´Ö¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ë©Íé»á¤¬À¾Éð¤ËÆþÃÄ¤·¤¿1980Ç¯¡¢ÄÌ»»465ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿±¦¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¦ÅÚ°æÀµÇî»á¤¬¤¤¤¿¡£¡ÖÅÚ°æ¤µ¤ó¤Ï³°¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤Î¤«¡£ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡ÖÅÚ°æ¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡£¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È°ì½³¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
³°³Ñµå¤Ï¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ë¤«Ãæ·øÊý¸þ¤ËÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È°ÂÂÇ¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¤¢¤ë»þ¡¢Ë©Íé»á¤ÈÆ±¤¸º¸ÂÇ¼Ô¤ÇÄÌ»»2173°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¼ã¾¾ÊÙ»á¡Ê¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤«¤é¡Ö¥Ù¡¼¥¹¾å¤ËÍè¤¿µå¤ÏÁ´Éô°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë¤·¡¢Î®¤»¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤¬¡È¥Û¡¼¥é¥¤¥¹¥¤¥ó¥°¡É¤Î¸¶ÅÀ¡£Åê¤¸¤é¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò¿åÊ¿¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä³ÑÅÙ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Î¥³¡¼¥¹¤äµå¼ï¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤êÎ®¤·¤¿¤ê¡¢¼«ºß¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡Ö³°³Ñµå¤òÉáÄÌ¤ËÎ®¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìî¼ê¤¬¤½¤³¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º¸ÂÇ¼Ô¤Î»þ¡¢Êá¼ê¤¬³°¤Ë¹½¤¨¤¿¤éÍ··â¼ê¤Ï»°Í·´Ö¤Ë´ó¤ë¤·¡¢º¸Íã¼ê¤Ïº¸ÍãÀþ¤Ë´ó¤ê¤Þ¤¹¡£Î®¤·¤¿ÂÇµå¤Ï¼å¤¤¡£³°Ìî¤ÎÆ¬¤ò±Û¤¨¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É³°³Ñ¤Ï°ú¤ÃÄ¥¤ë¤«¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÃæ·øÊý¸þ¤ËÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¥Ò¥Ã¥È¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£³°¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ÎÉð´ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Öº¸Íã¤Ë¥Ð¥ó¥Ð¥óÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢³°³Ñ¤Îµå¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó°ú¤ÃÄ¥¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø³°¤Îµå¤òÃæ·ø¤«¤éº¸ÍãÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È²òÀâ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤½¤¦¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÈà¤Î¾ì¹ç¤Ï³°³Ñ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë¤·¡¢Æâ³Ñ¤òÎ®¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤³¤¬À¨¤¤¤È¤³¤í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Öº¸ÂÇ¼Ô¤Ê¤é¥Ù¡¼¥¹¾å¤ËÍè¤¿µå¤Ï°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤ËÂÇ¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ê¤éÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡×¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö³°¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤¿¤êÎ®¤·¤¿¤ê¡¢¼«Í³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÂÇ¼Ô¤Ï¤ß¤ó¤Ê°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ë¡£·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¾¡Éé¤·¤¿»þ¤ËÉÝ¤¤ÂÇ¼Ô¤Ë¸«¤¨¤ë¡£°ú¤ÃÄ¥¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤ÀÂÎ¤¬¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ³ØÀ¸¤â¡¢ÂÇ·â¤ÎÍý¶þ¤ÏÆ±¤¸¡£¡ÖÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤»Ò¤¬¥Ð¥ó¥Ð¥ó°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÊ¸¶ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£º£¤ÏÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤«¤éËÞÂÇ¤Ç¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¾®¤µ¤¤ÂÎ¤ÇÎ®¤·¤ÆÂÇ¤Æ¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÇ¤ÁÊý¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ÂÎ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ì¤ÐÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¥ß¡¼¥È¤Î³Î¼ÂÀ¤¬¾å¤¬¤ë¡È¥Û¡¼¥é¥¤¥¹¥¤¥ó¥°¡É¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¿»Æ©¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¶¯ÂÇ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿Á´¹ñ3´§¤À¡£Ë©ÍéÁí´ÆÆÄ¤Ï10·îËö³«ºÅ¤Î¡ÖÆüËÜ°ì¤Î»ØÆ³¼Ô¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤Ãæ³ØÀ¸¤â¡¢¶²¤ì¤º¤Ë³°³Ñ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ÎÍýÏÀ¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë