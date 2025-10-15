·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Ë¡ÖÅê»ñ¤Ç¤â¤·¤È¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Þ¥¦¥ó¥ÈLINEÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¿Í§¿Í¤ÈÀä±ï
¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢µÑ¤Ã¤ÆÈ¿´¶¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿20Âå½÷À¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤é¿Æ¤·¤¯¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Â³¤¤¤¿Í§¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·
¡Ö¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ÆÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢Â¾¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÊÈ¯¸À¤¬½ù¡¹¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊÍ§¿Í¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÀä±ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡ÊÊ¸¡§Ì«¿¿ÃÒ¿Í¡Ë
LINE¤ÎÊ¸ÌÌ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¡Ö¡»¡»¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤òÏ¢È¯
½÷À¤Ï¡ÖÀä±ï¤Î¤¤Ã¤«¤±¡×¤È¤·¤Æ¡¢£µÇ¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Åö»þ½÷À¤Ï2¤«·î¸å¤ËÆþÀÒ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖLINE¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡×¤ËÆþÀÒÆü¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÁÂ±óµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤½¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¤³¤ó¤ÊÏ¢Íí¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î°ì¸À¤ò¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢·ëº§¤¹¤ë¤Î¡©¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª·ëº§¤·¤Æ¤â»Å»ö¤ÏÂ³¤±¤ë¤Î¡©¡×
µìÍ§¤«¤é¤Îµ×¡¹¤ÎÏ¢Íí¤ò´ò¤·¤¯»×¤¦È¿ÌÌ¡¢½÷À¤Ï¡Ö¡Ø¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¡×¤ò³Ð¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¾ì¤Ï´®¤¨¤Æ¡¢·ëº§¤ÎÍ½Äê¤È°ú¤Ã±Û¤·¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÂà¿¦¤¹¤ë»Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤³¤ó¤ÊÊÖ¿®¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¥¥Ä¤¤»Å»ö¤Ê¤Î¡©¡×
Âà¿¦¤ÎÍýÍ³¤ò¶Ê²ò¤¹¤ëÈ¯¸À¤Ë¡¢½÷À¤Ï¡Ö»úÌÌ¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ë´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö²È¤ò·ú¤Æ¤ëÏÃ¤ä²¿ºÐ¤Ç»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ§º÷¤ÏÂ³¤¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë
¡Ö²ÈÇã¤¦¤Ê¤é¶¦Æ¯¤¤Ç¥Ú¥¢¥í¡¼¥ó¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡©¡×
¡Ö60ºÐ¤Ç»Å»ö¼¤á¤ë¤Ê¤éÅê»ñ¤Ç¤â¤·¤È¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤¬Â³¤¤¤¿¡£½÷À¤Ï¡¢¡Ö¡»¡»¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ä¡¢¸ìÈø¤Î¡Ö¡©¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ë¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤¬Êç¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤Î¤¿¤á¿¦¾ì¤ò¼¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤½÷À¤Ø¤ÎÅö¤Æ¤Ä¤±¤È¤â¤È¤ì¤ë¤³¤ÎÈ¯¸À¤À¡£
¡Ö»ä¤Ï¤ª¶É¤È¤ÏÃç°¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤·»Å»ö¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤·¡¢¿É¤¯¤Æ¤âÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¢ö¡×
¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¡¢½÷À¤Ï¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤â¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊLINE¡×¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¾É¸õ·²¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë»²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
½÷À¤Ï¡¢Í§¿Í¤Î¤³¤¦¤·¤¿ÂÖÅÙ¤¬¡Ö¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¡×¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢°ì½ï¤Ë¤ªÃã¤·¤¿ºÝ¤Î¡Ö¾å¤«¤éÌÜÀþ¤ÊÂÖÅÙ¡×¤ä¡ÖÂ¾¤ÎÍ§¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë±¢¸ý¡×¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Â¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥ÈLINE¤¬Íè¤ëÌó1¤«·îÁ°¤«¤é¡¢½÷À¤Ï¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¾É¸õ·²¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£±¢¸ý¤ò¸À¤¦Í§¿Í¤ÎÂÖÅÙ¤¬°ì°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖLINE¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤»¤º¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍ§¤À¤ÁÍó¤«¤é¤ÏÁ´Í§¿Í¤òºï½ü¡×¤¹¤ë¤Û¤ÉÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤ØÉÔ±¿¤Ë¤â¡Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¡×¤Î±þ½·¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢½÷À¤Ï¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¤ÎLINE¤ÎÊÖ»ö¤Ç¤½¤Î½ÐÍè»ö¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ÊÖ»ö¤¬Íè¤ë¤¿¤Ó¤Ë½ù¡¹¤Ë»þ´Ö¤ò¤¢¤±¤ÆÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë»²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ÎÍ§¿Í¤Ï¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤À¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Åö»þ¤Î½÷À¤Ï¤½¤ÎÈ¯¸À¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Åê¹ÆËö¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¸å¤ËÍè¤¿LINE¤ÎÊÖ»ö¤ò¤»¤º¤Ë5Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢Í§¿Í¤«¤é¤â°ìÅÙ¤âÏ¢Íí¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀä±ï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
