「論理的に私たちはみんなつながっていて、宇宙には一つの意識しかない」と題した動画で、脳科学者の茂木健一郎氏が“我々は本質的に同じ意識を共有している”という驚きの持論を展開した。動画内で茂木氏は、成熟や倫理観の根底には「自分というものから解放されているかどうか」があると語りつつ、「意識の科学の立場から、純粋にロジカルに自分から解放される道がある」と独自の意識仮説について述べた。



茂木氏は「自己意識の最も根本のところでは一種類だ」とし、個人として私とあなたは違うように感じているものの、「共通の一つの意識の構造、自己意識に口出しされていて、私というものが出会っている」と指摘。「人間というのは基本的にみんな同じ。同じだということですね」と断言した。また、「私の意識とあなたの意識というのは同じなんですから、一人一人が自己中心的な世界に生きている認識は面白くもなんともない」と持論を補足。生物学的、進化論的な視点との違いにも触れ、「一つの意識仮説というのは、ある意味ではそれをぶっ飛ばしちゃって、我々みんな同じ意識だよというところに非常に価値がある」とその発想の独創性を強調した。



例として、「トランプさんがフーッとやっているのも同じだし、テイラー・スウィフトがアーッと歌っているのも同じだし、私が私であるというのは私と同じ」と語り、著名な「この世界には電子は1個しかないんだ」という仮説になぞらえて、「我々の意識もおそらく一つしかない」との見方を披露。その上で「論理的に見て我々がみんなつながっていると考えることはとても大事」「ロジックは特に感情よりも強い。なぜなら、それは揺るがないし、それは真実」と主張した。



動画の最後に茂木氏は「我々はみんなつながっているわけでございます。一つの意識しかないんです」と論理的に一体感を持つことの意義を改めて強調。科学的アプローチから“宇宙には一つの意識しかない”という大胆な仮説を語り尽くした。