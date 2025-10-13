茂木健一郎（脳科学者そしてコメディアン）「表で言ってることはブラフ」総理人事の裏側を語る
YouTubeで公開された「『裏取引』でもいいから、きちんと日本を導く首相を決めて欲しい件」にて、脳科学者そしてコメディアンの茂木健一郎氏が、総理大臣の人選や政治家たちのやりとりの裏側について鋭い視点を語った。
茂木氏は動画冒頭から「本気で交渉していることって表に出てこないんじゃないですかね」と切り出し、政治家が表で語る連立の条件や人事情報は「それが本音なのか、はたまたブラフなのか非常に疑わしい」と独自の見解を示した。特に、X（旧Twitter）やテレビ番組などでの政治家の発言について、「あれはどういう意味なんだろうなって思うんですよ」「ひょっとしたら相手の様子を見ている観測気球かもしれないし、重要人物同士でも案外コミュニケーションチャンネルがなかったりするのかも」と、政治の舞台裏に目を向ける必要性を強調した。
また、総理大臣を誰が務めるのかという議題に関しては「本当に話し合われていることは表に出てこないだろう」と断言。だからこそ、「表に出てきているあれは何なんだろうって、いつも思っていて、そういうふうに見ないといけない」と注意を呼びかけた一方、「本気にしなくちゃいけない部分もある」と、情報の見極めは難しいとも吐露した。
各候補についても言及し、「憲政の常道的には高市早苗さんになるのが一番穏当な気もするんですけどね」と語りつつ、「玉木さんや斉藤さん、野田さん、そして石破さんの可能性も」と今後の動向を分析。「裏側で、裏取引してください。ちゃんと裏取引してくださいってことですね」と、表向きのコメント以上に背後の交渉に期待を寄せ、「裏取引で、ちゃんと我々のリーダー決めてください」という発信には、多くの視聴者の注目が集まった。
動画の締めくくりでは、「なにかのキャラクターになるんじゃなくて、僕は素でコメディをするという、そういうお話でございました」と説明。茂木氏らしい率直な姿勢で、これからも日本のあれこれを鋭く見つめていく姿勢を示した。
