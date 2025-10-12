º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Îµå¤Ï¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡¸µ¥ä·³±¦ÏÓ¤¬¾Î»¿¤·¤¿¡Ö643¡×¡Äµå³¦¶þ»Ø¤Î¥ï¥±
MLB¸ø¼°¤¬º´¡¹ÌÚ¤ÎÅêµå¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¡¢MLB¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£¸µ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ä¥á¥Ã¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿µß±ç±¦ÏÓ¥¢¥À¥à¡¦¥ª¥Ã¥¿¥Ó¡¼¥Î»á¤¬¡¢10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈÆâ¤Çº´¡¹ÌÚ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï±§Ãè¿Í¤ÎÅêµå¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡Ö¥¢¥À¥à¡¦¥ª¥Ã¥¿¥Ó¡¼¥Î¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ÐÍè»ö¤òÁ´¤Æ²òÀâ¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤ÇÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Æ±»á¤Ï¡Ö¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤Î36µå¤òÁ´¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ç¡¢8²ó¤«¤é3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò´°Á´Åêµå¤ÇÍÞ¤¨¤¿º´¡¹ÌÚ¤Î¹¥Åê¤òÊ¬ÀÏ¡£¡ÖºÇÂç¤Î½¤ÀµÅÀ¤Ï¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¡Ê¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯Î¨¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃåÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Î²óÅ¾¿ô¤ÎÄã¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÅê¤¸¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î²óÅ¾¿ô¤Ï¡Ë¶Ï¤«643²óÅ¾/Ê¬¤Ç¤¹¡£º®Íð¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£800²óÅ¾/Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÄêµÁ¡£¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë½ê°Ê¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡Ö¡Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¡ËÄÌ¾ï87¡¢88¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢82¡¢83¥Þ¥¤¥ë¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ê¤â¤Ã¤ÈÀµ³Î¤Ë¸À¤¦¤È¡Ë¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¤È¡¢ÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öµ°Æ»¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥Éµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ï¤ËÍîº¹¤ÏÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÇ¼ÔÌÜÀþ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÌÜ¸µ¤ò¶¸¤ï¤µ¤ì¤ëµå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö»þ¤Ë¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÆÃÄ§¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î¥±¡¼¥É¡¦¥¹¥ß¥¹Åê¼ê¤ä¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡Ö¥³¥¦¥À¥¤¡¦¥»¥ó¥¬¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤Î¤ª²½¤±¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¾¯¤·»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í£°ìÌµÆó¤È¤â¸À¤¨¤ëÅêµå¤Ç¤¹¡£µåÂ®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²óÅ¾¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÊÂÇ¼Ô¤Ï¡ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶ÃØ³¤¹¤ëÆÃÄ§¤ò¡¡ÍåÎó¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¤Û¤ÜÃ¯¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µå¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡ÖµåÂ®¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²óÅ¾¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ÊÂÇ¼Ô¤Ï¡ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£À©µå¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÁà¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï±§Ãè¿Í¤ÎÅêµå¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤¾Î»¿¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë