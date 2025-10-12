この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeで公開された「佐賀新聞社長　#中尾清一郎　さんに聞く、NHKを始めとするメディアのネット戦略について」では、佐賀新聞社長・中尾清一郎氏が脳科学者・茂木健一郎氏とともに、NHKを始めとしたメディアとネットの関係、今後の放送・新聞業界の行方について語った。

中尾氏は、新たなネットサービス「NHK ONE」も立ち上がるなど変革の最中にあるNHKについて、「NHKの打つ手は間違っていない」と評価する一方で、「日本で公共放送が受信料によって支えられているのは圧倒的な強み」だと指摘。「NHKは自分たちの強さを、恐れを持って用いなければならない。放送界全体が良くなる方法を考えるべきだ」と独自の見解を述べた。

一方、広告メディアとしてのテレビの現状について「民放は今まで儲かりすぎていた。だが若い人を中心にテレビ離れが進み、広告メディアとして急速に力を失いつつある」と分析。だからこそ、「NHKの振る舞いはメディア企業として合理的でも、国民のメディアとしては多様性のため自分たちの優位性を犠牲にする視点も必要」と警鐘を鳴らした。

また、新聞とテレビの現状を比較しながら「テレビはスマホを見ながら“ながら視聴”できるが、新聞はそうではない。新聞は本当に読まれていない」と率直に現状を語った。「デジタルだけでやっていけるのは、経済ニュースのような特定分野。サブスクやデジタルオンリーは一般紙には厳しい」とデジタル化の難しさにも触れる。

最後に、中尾氏は「テレビも新聞も、急速に熱心に見られなくなっているが、テレビだけは“ながら”で残る可能性がある」と解説。変革期にあるメディアの今後について、真剣なまなざしで展望を語り、対談は締めくくられた。

YouTubeの動画内容

02:06

新聞とテレビの“ながら視聴”格差に迫る
02:34

デジタル時代の新聞、最大の苦境
03:09

サブスクが成り立つメディア条件とは

関連記事

脳科学者・茂木健一郎「自分の温かさを支えに」孤独と向き合う極意明かす

脳科学者・茂木健一郎「自分の温かさを支えに」孤独と向き合う極意明かす

 脳科学者・茂木健一郎が語る「高市早苗は世界で一番孤独な総理大臣」その真意とは

脳科学者・茂木健一郎が語る「高市早苗は世界で一番孤独な総理大臣」その真意とは

 脳科学者・茂木健一郎が語る「やる気より淡々と続ける習慣」―しかし“推し”が成長を止める危険も！

脳科学者・茂木健一郎が語る「やる気より淡々と続ける習慣」―しかし“推し”が成長を止める危険も！
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

茂木健一郎の脳の教養チャンネル_icon

茂木健一郎の脳の教養チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 10.70万人 7236 本の動画
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube