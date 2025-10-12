この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeで公開された「佐賀新聞社長 #中尾清一郎 さんに聞く、NHKを始めとするメディアのネット戦略について」では、佐賀新聞社長・中尾清一郎氏が脳科学者・茂木健一郎氏とともに、NHKを始めとしたメディアとネットの関係、今後の放送・新聞業界の行方について語った。



中尾氏は、新たなネットサービス「NHK ONE」も立ち上がるなど変革の最中にあるNHKについて、「NHKの打つ手は間違っていない」と評価する一方で、「日本で公共放送が受信料によって支えられているのは圧倒的な強み」だと指摘。「NHKは自分たちの強さを、恐れを持って用いなければならない。放送界全体が良くなる方法を考えるべきだ」と独自の見解を述べた。



一方、広告メディアとしてのテレビの現状について「民放は今まで儲かりすぎていた。だが若い人を中心にテレビ離れが進み、広告メディアとして急速に力を失いつつある」と分析。だからこそ、「NHKの振る舞いはメディア企業として合理的でも、国民のメディアとしては多様性のため自分たちの優位性を犠牲にする視点も必要」と警鐘を鳴らした。



また、新聞とテレビの現状を比較しながら「テレビはスマホを見ながら“ながら視聴”できるが、新聞はそうではない。新聞は本当に読まれていない」と率直に現状を語った。「デジタルだけでやっていけるのは、経済ニュースのような特定分野。サブスクやデジタルオンリーは一般紙には厳しい」とデジタル化の難しさにも触れる。



最後に、中尾氏は「テレビも新聞も、急速に熱心に見られなくなっているが、テレビだけは“ながら”で残る可能性がある」と解説。変革期にあるメディアの今後について、真剣なまなざしで展望を語り、対談は締めくくられた。