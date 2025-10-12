この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者・茂木健一郎氏が動画「#脳教室　一人でも、だいじょうぶ!」に出演し、孤独を感じたときの心の支えについて語った。茂木氏は「一人ぼっちっていうことがあったとするじゃないですかね。でもその時、やっぱり自分という存在の温かさっていうものをやっぱりね、支えにするといいんですよね」と、自分自身を心のよりどころにすることの大切さを述べた。

さらに、「他の人と考えが違う…で、合わせることができない」「流行とかそういうものに対しても自分はちょっと違うなと思うっていうことがもしあったとするじゃないですか」と、集団に馴染めない時の気持ちにも寄り添い、「「ぼっち」ということを問題と思うこともできるけども、ぼっちの時も自分の体はある。自分の心はある。そういった温かい境地があるじゃないですか」と、自分自身の存在が最大の支えになると断言。「自分の一番近くにいるのも自分だから」と力強く語った。

また、茂木氏は「例えばね、僕今こうやって自分のことをこうやって抱きしめたりしてるような、こういうこと、例えばね、毛布に包まれてこうやってなんか、あーってなんか自分のが丸まってる時ってあるじゃない。ああいう感じで自分の温かさということを支えにしたら、孤独も大事」と、身体的に自分を抱きしめることで感じるぬくもりが孤独の中での重要な支えになると独自の方法を紹介。「だって一番温かい、一番近くにいるのは自分だろ?」との哲学的な見解も披露した。

そのうえで「もちろん時には人と話すことって大事だし、今ネットでも話せるからね。気晴らしだって眺めてるだけでも随分気晴らしになる」と、現代ならではのコミュニケーション手段についても言及。ラストには「でもね、もし一人だなと思った時には、あ、自分がいるって思ったら大丈夫ですよ」と視聴者へ温かいエールを送り、動画を締めくくった。

