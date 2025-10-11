【ニューヨーク＝小林泰裕】連日の最高値圏にあった日米の株式市場で、急速に不透明感が強まっている。

１０日に公明党が自民党との連立政権からの離脱を決め、米国でもトランプ大統領の対中批判を端緒に株安が進んだ。自民党の高市総裁の就任に伴う「高市トレード」に沸いた東京市場は、連休明けの逆回転を警戒している。

１０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比８７８・８２ドル安の４万５４７９・６０ドルだった。トランプ氏が同日、自身のＳＮＳで、中国に１００％の追加関税を課すと投稿し、米中対立の激化や世界経済への悪影響が懸念された。

まだ取引が続いていた日本時間１１日朝の大阪取引所の日経平均先物（１２月物）も、４万５２００円まで下落して取引を終えた。前日の東京株式市場での日経平均株価（２２５種）の終値と比べ、３０００円近く安い水準だ。公明党の連立離脱の表明ですでに下落傾向にあったが、トランプ氏の投稿で拍車がかかった格好だ。

日経平均は、石破首相の退陣表明から約１か月で５０００円以上も上昇。今月４日に高市氏が自民党総裁に選出されてからは、積極財政と緩和的な金融政策への期待が膨らみ、「日経平均は年内に５万円も視野に入る」（大手証券）と強気な見方が増えていた。

投資家は政局の混乱で株式、通貨、債券がいずれも下落するトリプル安に見舞われたフランスの状況に日本を重ね始めている。みずほ証券の松尾勇佑氏は「政局不安がより強く意識され、政権の身動きがとれなくなれば、東京市場がトリプル安となる展開にも警戒しておきたい」と指摘した。