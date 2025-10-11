「今日好き」瀬川陽菜乃、モデルポーズで圧巻美脚「二度見した」「スタイルレベチ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/11】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた瀬川陽菜乃が10月9日、自身のInstagramを更新。写真撮影の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女「二度見した」圧巻美脚
瀬川は「ポージング練習がんばります」と綴り、 カメラマンに写真を撮影されている様子を動画で投稿。 秋らしい色を中心とした様々なコーディネートでポーズをとる様子がおさめられている。ジャケットから大胆に脚が覗く衣装では、 ポージングのたびにすらりと伸びた美しい脚のラインが際立ち、またショートパンツに白いハイソックスを合わせた装いでは、ほっそりとした太ももを見せている。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「モデルポーズ上手」「脚の長さ思わず二度見した」「理想の脚」「スタイルレベチ」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」に参加した。（modelpress編集部）
