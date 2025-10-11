この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「佐賀新聞社長 #中尾清一郎　さんに、『自公連立政権』についてうかがう。」で、脳科学者の茂木健一郎さんが日本政治の今後について中尾清一郎さんと語り合った。公明党が連立を離脱する可能性が取り沙汰される段階において、中尾氏は「お互いに少数与党で助け合うという形で、早く政治空白をなくしてほしい」と訴えた。

会話の中で中尾氏は、過去の自民党総裁選で高市氏の有利さを指摘した自身の見解を回顧。「ネットではオールドメディアが高市さんの立場を嫌っているとの論調があるが、それも違う」とメディアの読み違いに対して独自の意見を示した。また公明党については「平和の党と言ってるのは正しいと思う」とその特性を肯定。一方で、「中国、韓国との関係がとりわけ公明党にとっては大事。それは全く正しい。けれども、高市総裁とは距離を置かなければいけないと見られてしまうのは公明党のためにもならないのでは」という冷静な分析も交えた。

中尾氏は、「公明党のいいところ、平和の党であるということは、与党だから主張できる」と与党としての立場の重要性を強調。その上で「いきなり突き放すのではなくて、お互いに少数与党で助け合うという形で、早く政治空白をなくしてほしい」と政治的安定の必要性を重ねて訴えた。

動画の最後には、茂木氏が「いや、本当に貴重なご意見をいただきました」とまとめ、視聴者にも考えを促す内容となっていた。

