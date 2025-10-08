社労士・たかこ先生が語る「働く人の満足度が企業価値を決める時代」―丸亀製麺・店長2000万円新制度に独自視点
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「【必見】飲食業界の常識を覆す！丸亀製麺の新制度で店長年収2000万円？！」と題した動画で、社労士・たかこ先生が注目の丸亀製麺の新制度に切り込んだ。動画冒頭から「丸亀製麺の店長が年収2000万円になるって知ってる？これは飲食業界の常識を覆すニュース」と驚きを隠さず伝え、長らく“低賃金・高負荷”のイメージが強かった業界への強烈な追い風と指摘した。
たかこ先生は、現在店長クラスの年収が「だいたい520万円くらい」とした上で、「新制度で店長の格付けを四段階に分け、一番上の“グレート店長”が年収2000万円を目指す」と説明。
全ての店長が高年収となるわけではなく、「全国で一握りの優秀なグレート店長が2000万クラス」との見解を示した。店長昇格のポイントには、売上や来客数だけでなく、従業員・顧客満足度も加味。「生成AIが音声で従業員に質問し、満足度を解析・数値化するという最先端の評価システム」が導入されることにも注目。AIが公平な評価を可能にすることで、「人の好き嫌いによる評価の偏りがなくなる。いずれ他の会社でも広がるはず」と語った。
ただし「業務過程の努力など、AIだけでは測れない部分がある。最終的な評価判断は人が行うべき」といったバランス感覚も見せている。
さらに、飲食業界の深刻な人手不足や高い離職率（3年以内56.6％）の背景も指摘。店長の業務効率化や業務分担、副店長へのシフト管理の委譲など「人の心をマネジメントする力がこれから評価される時代」との見方を示し、面談（1on1）の重要性も強調した。
「飲食業界だけでなく、すべての業界で“働く人の満足度”が企業価値に直結する時代になっている」とし、単なる年収アップだけではなく働きやすい職場環境の整備こそが離職率低下に不可欠と論じた。
動画の終盤では、店長2000万円時代の今後を踏まえ「これからは1on1面談で従業員の本音を引き出すテクニックも必須」として、LINE特典の資料プレゼントを案内し、しめくくった。
YouTubeの動画内容
