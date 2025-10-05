この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画『人生のガラスの天井』が公開され、脳科学者の茂木健一郎氏が出演し、高市早苗氏の日本初となる女性総理大臣就任を受けて、その意義と“ガラスの天井”について語った。



茂木氏は、「人生でこれは無理とか、こういうことは私には向いていないということがあると思うんですけど、そういう意味においては、私たちは一人一人がガラスの天井、ガラスの壁に囲まれている」と、自身の見解を明かした。その上で、「一度それをやってみると、案外それができちゃうということがある」と、挑戦することの重要性を強調した。



今回、高市氏が激しい選挙戦を勝ち抜き日本初の女性総理に就任したことについて、茂木氏は「高市さんがガラスの天井を破ったというのは非常に高く評価される」と称賛。その意義について、「これからもっと女性総理出てくると思うんですよね、高市さんに続いて。つまり我々の意識が変わるというか、世界の見方が変わるわけです」とし、高市氏の快挙が今後の社会の変化へとつながるとの見方を示した。



また茂木氏は、世界記録や大きな壁も最初に誰かが破ることで他の人たちにも可能性が広がる例を挙げ、「人生って、一人一人の人生の中でも、ここから先はいけないと勝手に思い込んでいることがある。それは我々の習慣なんですよね」と述べ、“初めての挑戦”がもたらす可能性について独自の哲学を語った。



動画の終盤では、「人生で初めてということをぜひちょっとね、この、いろいろトライしてみてはいかがでしょうか」と呼びかけ、「私もね、人生で初めてということ、これからもいろいろトライしてみたいなと思った次第でございます」と自身も挑戦を続ける意欲を見せて締めくくった。