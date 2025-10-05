青木宣親GM特別補佐がレジェンド始球式に登場

ヤクルトの青木宣親GM特別補佐が4日、東京六大学秋季リーグの早大-法大戦の前に行われたレジェンド始球式に登場。現役時代と変わらぬ姿を見せ、「かっこいい！」「いつまでも若々しい！」「神宮が似合ってる」とファンの注目を集めた。

青木氏は母校である早大のユニホーム姿で、慣れ親しんだ神宮球場のマウンドに登場。笑顔でボールを握るとゆっくりと投球動作に。スムーズな投球フォームから投じた一球はノーバウンドで捕手のミットに収まり、観客席からは温かい拍手が送られた。

43歳のレジェンドOBの始球式を見たファンからは「相変わらず格好良いし凛々しい」「可愛いって思ってしまった笑」「いつまでも若々しい！」「シュッとしてはる」といったコメントが寄せられた。

また、「この選手指名していいですか？」「ドラ1でとれない？」「未だに現役を疑うレベル」など、現役時代を彷彿させる姿に“復帰”を期待する声も多かった。

早大出身の青木氏はプロ生活21年間で通算2730安打（NPB1956本、MLB774本）を積み上げ、通算安打数は歴代5位。昨年限りで現役を引退し、今年からGM特別補佐として活躍している。（Full-Count編集部）