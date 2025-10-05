この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeで公開された「#脳教室 苦手な課題は、とりあえず５分間だけやれ！」にて、脳科学者の茂木健一郎氏が、勉強や仕事などで苦手意識を感じる課題への取り組み方について語った。動画の中で茂木氏は、「勉強してる時に、苦手意識のある課題っていうのはやりたくないじゃない」と、多くの人が直面する悩みに言及した。特に算数や数学など、考え込みがちな問題では、なかなか手が進まず、習慣化もしづらいと共感を示している。



そこで茂木氏が提案したのが「時間を決めて始める」ことだ。彼は、「ストップウォッチ機能のあるもので、例えば今から5分この問題を考える。問題がわかんなくても、とにかく5分間は考える。5分経ったらやめていい」と、タイマーを活用する具体的な方法を勧めた。その理由について「集中力を増します。時間制限を設けることで…全力を尽くして、だからダラダラやらない。集中する」と語り、短い時間に区切ることで自然と集中力が高まるという脳科学的な視点を示した。



また、「どんなに難しくても苦しくても、やめていいんだと思ったら、なんかやるって気になるじゃん」という発言もあり、終わりが見えることでチャレンジへの心理的ハードルが下がる点を強調。苦手科目や分野に取り組み始める“最初の一歩”をとにかく踏み出すことが大切だと熱く語った。



動画の締めでは、「苦手な科目にも挑戦できますので、ぜひこの5分間だけ我慢してやるっていうことをちょっとやってみてくださいね」と、視聴者にエールを送り、実践を強く推奨していた。