私の親にも、あなたの親にも。両家への“感謝の連絡”をするのは、いつも私だけ【ママリ】
男性と女性ではどうしても気遣いや配慮に違いがあるものですよね。この記事では、夫は実家から何かしてもらっても感謝の言葉をLINEや電話で伝えてくれずモヤモヤするという投稿を紹介します。何かしてもらった時、義実家、実家への連絡は全て投稿者さんが行なっているそうで、夫からは「お礼言っておいて」という一言すらないことが気になるという投稿者さん。これが普通なのか、それとも夫の感覚がズレているのか気になっているそうです。
してもらうばかりで何もしない夫にモヤモヤ
私の両親は毎月米や、子供達ににお菓子や服をプレゼントを送ってくれます。
感謝をしていますし、こちらからもお礼を贈ります。
義実家はランドセルを買ってくれたり、会う時にはおもてなしをしてくださりますので、お礼を直接も言うし、LINEも送ります。とてもよくしてもらっています。
夫はうちの両親にお礼のメッセージも送らないし、電話ももちろんないです。
お礼を言っておいてねの一言もありません。
これって普通なのですかね？
義実家や実家からプレゼントをもらったりおもてなしをしてもらう度に感謝の気持ちを伝えているという投稿者さん。しかし、夫は投稿者さんの両親にお礼の言葉もなければ連絡をすることもなく、それがモヤモヤしているそうです。良くしてくれることは決して当たり前ではないですし、何か一言あってもいいのではないかと思ってしまうのは当然ですよね。投稿者さんが言っておいてくれるだろうという甘えがあるのかもしれませんし、わざわざ連絡を取ってまで言う必要はないと思っているのかもしれません。夫の真意はわからないものの、LINEや電話ができないのであれば直接会った時に「いつも心遣いありがとうございます」ぐらいは言ってほしいものですよね。
お礼をしない夫にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
うちもですよーー😂
実家からは米やら小遣いやらランドセルやら貰ってますが、夫は何もしてないです。直接その場で貰ってるの見たらお礼言ってることもありますが…
私は義実家へ遊びに行って帰ってきたらその日のお礼LINEしたり、お年玉貰ったりしても送ります。
うちの親のLINE知ってるんだから送ってほしいです。。
それぞれの親への連絡はそれぞれでやってますよ☺️
会えば直接言いますが、電話やLINEは基本的に実子が担う形ですね。
夫婦でルールを決めても、結局夫がどれだけそれを守ってくれるのかによってストレスも変わってきそう。まずは夫婦でどんな形が自分たちに合っているのかを話しあってみることが大事なのではないでしょうか。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）